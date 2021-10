“Analizar al segundo la conducción es otro paso más hacia el control absoluto"

Los coches eléctricos y de alta gama de Tesla eran solo el principio. Ahora la compañía de Elon Musk va un paso más allá y lanza un seguro de automóvil, lo que pasa es que es un tanto especial: tan minucioso que va a analizar cada cosa que haces al volante para ajustar el precio de la póliza mes a mes.

Necesitamos saber los detalles y par ello en Fin de Semana con Cristina recurrimos a Stella Luna de María, CEO de Pentaquark Consulting, quien ya explica el primer asunto polémico: “Al final lo van a poner todas las aseguradoras. Lo primero es saber qué consideran ellos conducir bien, porque hasta hace poco los parámetros de los seguros normales conducir era bien era no tener partes, no haber tenido accidentes, tener unos rangos de edad determinados, pertenecer al género femenino porque se supone que son más prudentes, etc.; ahora con estos digitales, que los miden los sensores del coche, conducir bien es otra cosa: no dar frenazos, no hacer giros agresivos, mantener el sistema de conducción asistida siempre porque no confían en tu conducción. Hay un cambio de paradigma y con eso se hace un ‘scoring’ para puntuar tu estilo de conducción. Más puntos más barato el seguro, menos puntos pues más caro”.

Con la crisis que hay de semiconductores esto llevará su tiempo para implantarlo, algo que explica Stella: “Sí pero también afecta a los coches normales porque la gente debe saber que los coches ahora vienen con mucho componente electrónico y menos mecánicos, son necesarios los chips para funciones que antes no las necesitaban. Cada vez el software es más importante y es un ordenador”.

“Una vez que lo haga Tesla llegarán otros”, detalla Stella, “todos lo van a poner porque además te ahorras el seguro pero se lo contratas a ellos, así que ellos también ganan, se genera un ciclo que puede ser virtuoso según cómo se mire pero está la cuestión del control. Todo tiene sus pros y sus contras”.