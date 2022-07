Álvaro Bilbao: “En verano los niños que jueguen al aire libre, lean y 45 minutos máximo de móvil al día”

Los colegios han terminando sus clases. Ahora hay actividades extraescolares y campamentos de verano, pero las clases curriculares no vuelven hasta septiembre. Eso significa que los niños vuelven a casa a pasar la mayor parte del día, y eso abre muchos interrogantes pero vamos a destacar dos: ¿qué hacemos con ellos si los padres trabajan? Y, ¿vacaciones implica no hacer nada de nada, no convendría que repasaran de cuando en cuando lo aprendido para que no se les olvide?

¿Es bueno para los niños estudiar en verano a pesar del mensaje que les hemos dado de “ya has estudiado, ahora toca descansar”? ¿Qué hacemos con ellos si los padres estamos ocupados, recurrimos a los abuelos? Asuntos que tratamos en Fin de Semana con Cristina con Álvaro Bilbao, neuropsicólogo y autor de ‘El cerebro del niño explicado a los padres’ (Ed. Plataforma Actual): “¿Deberes en verano sí o no? Cada caso es distinto. Recomiendo que los niños que empiezan en primaria que lean mucho, la habilidad de leer predice el rendimiento académico. En matemáticas también es bueno un refuerzo. Eso sí, no le veo mucho sentido a que un niño se siente hacer deberes de historia, mejor que visite un museo y les expliquemos las cosas”.

Sobre los campamentos de verano, Bilbao los alaba pero teniendo en cuenta “dos cosas”: “La edad del niño y el carácter. Hasta los 9-10 años los niños no suelen estar muy preparados, al menos para los que incluyen pernocta. Eso no quiere decir que no haya niños que lo pidan antes. El campamento tiene muchas cosas buenas como el aire libre, socializar, la naturaleza, actividades distintas a las del colegio pero siempre tiene que querer. Si ya se sube al bus llorando es mala señal”.

Bueno, no se van de campamento sino que se quedan en casa o les mandamos con los abuelos, algo que en el neuropsicólogo explica: “Aunque los cojamos con energía y ganas nos vamos a quemar porque exigen mucho tiempo, es importante saber cómo abordarlo y organizarlo. Si los abuelos quieren y están en buen estado de salud y agilidad, puede ser muy positivo siempre que sea limitado en el tiempo. No podemos dejarles todo el verano, pero una semana o quince días puede ser un gran respiro para los padres. Para ellos es muy bueno porque es familia, son actividades distintas y, a veces, los padres somos pesados con los hijos”.

No olvidemos que en casa hay muchas pantallas, como la tv y la consola, así que Álvaro entra en ello: “Es algo en lo que todos caemos. Sabemos que las pantallas no son el mejor estímulo, es mejor un parchís pero si tenemos reunión, la tele va a ser la mejor niñera, pero sin abusar. Y la consola es importante que tenga tiempos concretos de pantalla y tiempos libres de pantalla. Si vamos a la playa o a cenar, sin móviles ni nada, desconexión digital, sobre todo antes de dormir. Si un chaval de 12 o 16 años pasa dos horas sin él, disfruta mucho más”.

Por cierto, que el experto recuerda el artículo 31 de la Declaración de los Derechos de los Niños: “Dice que todos tienen derecho a descansar, no pueden estar academizados todo el año. Que sí, que lean y que hagan cosas distintas, pero que no acaben el colegio y ya estén estudiando inglés, francés y otros idiomas”.