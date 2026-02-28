Adamuz renace tras la tragedia del tren y recibe la Medalla de Andalucía por su humanidad

El pueblo cordobés de Adamuz ha sido galardonado con la Medalla de Andalucía a los valores humanos, la solidaridad y la concordia. La entrega tendrá lugar este 28 de febrero, Día de Andalucía, en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, como reconocimiento a la reacción ejemplar de sus vecinos tras el accidente de tren del pasado 18 de enero.

Héroes anónimos

Aquella noche, los 4.100 habitantes de Adamuz se movilizaron de forma espontánea. Vecinos como Gonzalo, que trasladó heridos en su quad; Antonio, que mantuvo su bar abierto toda la noche para acoger a las familias; o el párroco, Rafael, que utilizó los recursos del almacén de Cáritas. También los adolescentes Julio y José, que rescataron víctimas cargándolas a sus espaldas, y Joaquín, que regaló los juguetes de su hija a los niños que iban en el tren.

Uno de estos vecinos, Sebastián Jiménez, ha relatado en el programa 'Fin de Semana' de COPE, con Cristina López Schlichting, cómo vivió la respuesta de su pueblo. Jiménez, que vive junto al ayuntamiento, fue uno de los primeros en reaccionar al ver el consistorio abierto y empezar a colaborar con el alcalde.

Sebastián Jiménez ha expresado su emoción por la respuesta de sus convecinos: "Yo nunca pensé que mi pueblo iba a responder así, para mí fue emocionante". Ha destacado que en aquellos momentos "éramos todos uno", en una situación donde había "personas rescatando a personas, no había uniforme". Un sentimiento de unidad que le hizo pensar: "Este es mi pueblo, este se responde".

La vida después de la tragedia

Más de un mes después, la vida en Adamuz recupera la normalidad. "Ya prácticamente sí lo llevaron todo", ha confirmado Jiménez, refiriéndose a los restos del tren. El pueblo está "un poquito más tranquilo" y agradecido por las innumerables muestras de cariño recibidas. "El pueblo nunca se había sentido tan agradecido como ahora", ha añadido.

La recuperación anímica también avanza. Sebastián Jiménez ha explicado que algunos vecinos que necesitaron "encerrarse en casa para recuperarse" ya se encuentran mejor e, incluso, pueden dormir mejor por las noches. Además, ha recordado que se ofreció ayuda psicológica profesional a través de las redes sociales para quien la necesitara.

El gesto de su yerno, Joaquín, que entregó los juguetes de Navidad de su hija a los niños afectados, ha sido uno de los más recordados. "Ella decía, '¿dónde vas con los juguetes?' Y él, 'para otros niños que les hacen falta'", ha contado Jiménez sobre la reacción de su nieta, un símbolo de la solidaridad que ha definido al pueblo.