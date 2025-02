El 60% de los españoles cree que los hijos atienden peor a sus padres que antes: "Llega incluso a la grosería"

En la Escuela de Vida de este domingo 23 de febrero vamos a abordar la encuesta del CIS sobre “edadismo” (un tipo de discriminación social por cuestión de edad que afecta, sobre todo, a las personas mayores). Unos datos que nos han llamado mucho la atención y que permiten hacer un análisis muy interesante de la situación actual en España.

Hay dos datos muy llamativos. En primer lugar, seis de cada diez personas creen que los hijos atienden peor a sus padres que antes. Un número elevado que es significativo y, por supuesto, negativo. Y en segundo lugar, prácticamente el 70% de los españoles creen que los mayores de 65 años tienen "muchos o bastantes problemas".

¿Cuáles son esos problemas?

- El 25,1% cree que el principal problema que tienen las personas mayores en España es la «insuficiencia económica» para gastos cotidianos como la luz, la calefacción o la comida.

- El 18,1% piensa que el mayor inconveniente es la falta de «recursos públicos» para sus necesidades: residencias, centros de día o ayuda a domicilio.

- Mientras que el 14,3% apunta a la soledad y la falta de contactos sociales.

Para todo ello hay algunas medidas que deberían de ser prioritarias para mejorar la situación de las personas mayores, que consisten en: adaptar el entorno para ellos (transporte asequible, rampas...), mejorar la atención que las empresas y la administración pública ofrecen a las personas mayores, fomentar la existencia de lugares de ocio y convivencia y hacer políticas para reducir la brecha digital.

El psicólogo Pedro Martínez, la Dra. Carmen Candela e Ingeborg Schlichting han querido comentar muchas cosas sobre este tema tan interesante. De hecho, Ingeborg ha ido un paso más allá y ha puesto de relieve un asunto que le tiene muy preocupada: las residencias. "Tengo a mi alrededor a varias personas que tienen más o menos mi edad y tienen un serio problema porque no se deciden a meterse en una residencia. Son señoras que no tienen hijos y se aferran a su casa, pero todavía tienen autonomía suficiente como para decidir qué es lo que quieren y no tendrían que esperar", ha explicado.

Alamy Stock Photo Una mujer pasea en silla de ruedas por el pasillo de una residencia de ancianos

Sin embargo, como bien ha explicado Cristina en respuesta a su madre, en España se piensa en la residencia de mayores como 'el asilo', algo que tiene una connotación negativa de rechazo y que se presupone como ingrato. "Habrá de todo, pero yo es que últimamente he visto una residencia que me he quedado espantada. Ahí se trataba a los viejos como perros y el personal no tenía ninguna empatía ni cariño con las personas. Llegaba incluso a la grosería", ha comentado Ingeborg.

Un comentario al que Pedro Martínez y Carmen Candela han respondido al unísono diciendo que el trabajo de cuidado de las personas mayores es un trabajo muy especial porque siempre tiene que ser algo "vocacional". Sin duda este tema tiene un recorrido muy largo que seguirá dando de qué hablar en el futuro.

ESCUCHA FIN DE SEMANA

Escucha ahora 'Fin de Semana' de 12 a 13. "Fin de Semana" es un programa presentado por Cristina López Schlichting, prestigiosa comunicadora de radio y articulista en prensa, es un magazine que se emite en COPE, los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, Fin de Semana ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad reciente, a la vez que reserva espacio para historias novedosas y sorprendentes; para reportajes y entrevistas en profundidad; para propuestas de ocio que invitan a disfrutar de los días de descanso con el mejor humor y garantías de éxito.

Siempre, de la mano y la voz de Cristina López Schlichting, en cuyo dilatado currículum vitae se incluyen sus labores de articulista y reportera en los principales periódicos de España (ABC, El Mundo o La Razón o su papel de tertuliana de televisión. Asimismo, la periodista madrileña es conocida y reconocida por la claridad y valentía de sus posicionamientos editoriales, inspirados en la defensa de los valores cristianos o los derechos de las personas.

Entre los colaboradores habituales de Fin de semana, sobresalen nombres como los de Carmen Lomana, que nos sumerge en su prisma de la realidad con "La hora Lomana". Además, esta temporada también hablaremos de mascotas con nuestro veterinario Rafael Esteban. En Fin de Semana también cabe ‘La tertulia de chicos’ en las que toman parte José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar. De preparar el almuerzo, healthy, se ocupa Paula Monreal (‘paufeel’ en redes sociales).

La madre de Cristina, Ingeborg Schlichting, seguirá contando sus vivencias en la aclamada sección "Conversaciones con mi madre" mientras que el psicólogo Pedro Martínez y la doctora Carmen Candela examinan cada fin de semana todas las noticias médicas y sanitarias y sus consecuencias en nuestro corazón y en nuestras vidas. Soledad Mallol, del dúo Virtudes, nos sigue sacando una sonrisa con sus anécdotas en sus citas los domingos con los oyentes.

Con todos estos ingredientes, junto a las noticias y reportajes elaborados por el equipo de reporteros, logran componer un programa de fin de semana ameno, humano, terrenal, amable, con mucho sentido del humor y también responsabilidad. En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.