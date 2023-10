La teoría de David Sánchez para defender que el Real Madrid es el más beneficiado por los árbitros

El Real Madrid y los árbitros. Los árbitros y el Real Madrid. Son dos entidades que muchas personas siempre tienen en el pensamiento que van de la mano. Recientemente, José Manuel Villarejo dejó unas declaraciones explosivas en su entrevista en 'El Mon' de RAC1 señalando que "Florentino Pérez sobornó a árbitros antes que el Barça". Mientras tanto, el caso Negreira sigue su curso y la realidad es que lo que se está investigando es si los pagos al exvicepresidente de los árbitros tuvieron un efecto sobre los arbitrajes. Aun así, David Sánchez tiene una teoría para defender esos beneficios hacia los blancos.

Este miércoles, el FC Barcelona insistió en que debe formar parte como acusación particular del conocido como 'Caso Negreira' después de que el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona lo rechazara esgrimiendo que Joan Laporta en su primer mandato actuó de forma similar a otros presidentes con pagos similares. Sucedía después de ver esa imagen de José María Enríquez Negreira tropezando cuando acudía a ser examinado por un forense que debe certificar si padece síntomas de demencia, como ha alegado su defensa ante el juez.

Las palabras de Morata

La teoría de David Sánchez en 'El Partidazo de COPE' venía al pie de las declaraciones de Álvaro Morata en el mismo programa. Juanma Castaño le preguntó si se sentía tratado de manera diferente a cuando jugaba en el Real Madrid: “Tú sabes la respuesta, ya lo sabes”. Además, habló del comunicado de Miguel Ángel Gil Marín sobre los arbitrajes: “Me parecen maravillosos, es el que me paga; como para decir que me parecen mal”. Las reflexiones del jugador rojiblanco resonaron durante todo el día.





Van varias semanas en las que el árbitro es el principal protagonista de los encuentros del Atlético de Madrid. En el último lo fue Munuera Montero. El colegiado no señaló un penalti por mano de Álvaro Morata a favor del conjunto vasco y sí uno de Carlos Fernández, favorable al equipo madrileño. Durante el derbi en el Metropolitano se vivieron varias acciones polémicas para los dos equipos. El Real Madrid se vio afectado por dos concretas: el gol anulado por fuera de juego de Rüdiger y la dura entrada de Giménez sobre Rodrygo que terminó con tarjeta amarilla para el central uruguayo.

La teoría de David Sánchez

No es el último exjugador del Real Madrid en denunciar estas diferencias. Sergio Ramos también lo hizo recientemente: "La gente puede decir lo que quiera, pero yo veo que el respeto a todos los equipos no es el mismo y, en este caso, me toca sufrirlo, y también a todos los sevillistas. Yo digo que el VAR está para ayudar y, después de verlo 50 veces, ya se ve. Ni lo toco y él se va tirando. De hecho, retiro el pie para que quede claro que no hay contacto. Pero me dice que es muy claro y te quedas con cara de tonto. Ojalá poco a poco se iguale todo y el respeto sea igual para el Madrid, para el Lens o para el Sevilla".

David Sánchez sacó estas declaraciones a colación, así como los arbitrajes que recibe Casemiro en la Premier League, una vez salió del Real Madrid. Incendió a 'El Partidazo de COPE' con su sentencia, sobre todo a Siro López.

