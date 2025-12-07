Las previsiones de Antonio Lobato y Carlos Miquel sobre una final de infarto en la F1: tres pilotos, un título y una maldición histórica

El Mundial de Fórmula 1 afronta un final de temporada idílico, uno de los más apretados de la historia reciente. Tres pilotos se disputarán el título en la última carrera: Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri. Tal y como analizaron los expertos en F1, Antonio Lobato y Carlos Miquel, en la sección 'El Soufflé' de El Partidazo de COPE, se trata de una situación excepcional. En las 76 temporadas de la competición, solo 13 veces se ha llegado con tres o más pilotos con opciones, siendo las dos últimas en 2007 y 2010 con Fernando Alonso como protagonista.

La situación actual del campeonato sitúa a Lando Norris como líder, con 12 puntos de ventaja sobre Verstappen y 16 sobre su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri. Aunque matemáticamente no es posible un triple empate, sí lo es un empate entre dos pilotos, donde Norris saldría victorioso por tener más segundos puestos, ya que los tres acumulan siete victorias cada uno.

Una maldición histórica

Pese a su liderato, sobre Lando Norris pesa lo que Antonio Lobato ha calificado como una "maldición funesta". Y es que los datos históricos no son alentadores para el piloto británico. "Desde el 83, no gana un piloto que llega líder a la última carrera frente a 2 rivales", sentenció Miquel. Los precedentes le dan la razón: en 1983, Prost perdió el título ante Piquet; en 1986, el famoso reventón de Mansell le entregó el mundial a Prost; en 2007, un debutante Hamilton falló y Räikkönen se coronó campeón desde la tercera plaza; y en 2010, Vettel le arrebató el título a Alonso llegando también como tercero en discordia.

Desde el 83, no gana un piloto que llega líder a la última carrera frente a 2 rivales" El dato de cara a la última prueba El Partidazo de COPE

Pese a la estadística, las probabilidades de Norris son altas. La combinación más sencilla para que pierda el mundial es que Verstappen gane la carrera y él sea cuarto. Sin embargo, en ese escenario, su compañero Piastri podría convertirse en su mayor aliado, cediéndole una posición si fuera necesario para asegurarle el campeonato a McLaren.

El error de McLaren y el resurgir de Sainz

En medio de esta batalla, la temporada de Carlos Sainz está teniendo una tendencia muy positiva y ascendente. El piloto español ha logrado un sorprendente podio con su Williams, tiene garantizada la quinta posición del mundial y ha demostrado una gran capacidad de trabajo y liderazgo en el equipo. "En cada temporada tiene que hacer alguna gesta para que todo el mundo piense en él", apuntó Lobato. Carlos Miquel destacó el "buen rollo" y la confianza que hay en Williams, donde "se le escucha muchísimo a Carlos Sainz", quien propuso un reglaje revolucionario que funcionó con éxito.