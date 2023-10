Sigue en directo la entrevista de Juanma Castaño a Álvaro Morata, en El Partidazo de COPE

Hablamos con Álvaro Morata en El Partidazo de COPE desde la concentración de la selección española, que jugará dos partidos esta semana clasificatorios para la Eurocopa de 2024. El jueves se enfrentará a Escocia en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, y el domingo ante Noruega, en Oslo. Morata, que va a cumplir 31 años este mes, lleva 33 goles en 66 partidos con España y esta temporada 10 goles en 10 partidos.

Juanma Castaño empezó la entrevista hablando de la buena época que vive el delantero del Atlético de Madrid: “No ha sido un camino difícil pero me encuentro bien, este año puede ser un gran año. Está bien lo de los goles pero estoy más contento por cómo me siento, en la Selección y en el Atleti. Nunca he tenido la oportunidad de jugar tan seguido en el Atleti y en la Selección”.

Morata reconoció que este verano estuvo a punto de marcharse del Atlético de Madrid: “Estuve cerca de irme porque necesitaba sentirme importante y este año me siento más importante. Hablé con Simeone y Gustavo López y me dijeron que querían que me quedara. Yo le dije muchas cosas, estuve un buen rato hablando. Necesitaba unas cosas que me reclamaba, yo también y necesitábamos esa conversación”.





Uno de los temas más polémicos de esta semana ha sido el arbitraje en el Atlético de Madrid – Real Sociedad de este domingo y el penalti que no se pitó tras la revisión del VAR y el que finalmente sí transformó Griezmann tras una mano de Carlos Fernández: “Me da el balón en la mano pero no lo estoy mirando. El año pasado en Anoeta me anularon un gol que teóricamente no era mano porque nos dijeron que si te venía de una asistencia con la mano... y el de Sadiq sí lo dieron. Por mucho que nos expliquen, el que decide es el árbitro; no es fácil para nada, ellos tienen su opinión. Creo que podía pitarlo pero no veo el balón y no desvío mucho; me parece más fuera de juego el gol que metí en Champions, pensaba que lo iban a anular. Yo tenía entendido que eso era fuera de juego”. Sobre la mano de Carlos Fernández dijo que “Es diferente, esa va a portería y es penalti para mi equipo. No tiene la mano apoyada en el suelo. Es difícil incluso para nosotros; antes era mano dentro del área, penalti; ahora, son muchas cosas”.

Sobre estas polémicas arbitrales, Juanma Castaño le preguntó si se sentía tratado de manera diferente a cuando jugaba en el Real Madrid: “Tú sabes la respuesta, ya lo sabes”. Además, habló del comunicado de Miguel Ángel Gil Marín sobre los arbitrajes: “Me parecen maravillosos, es el que me paga; como para decir que me parecen mal”.

Morata lleva cinco goles y está a tres del Pichichi, Bellingham, y confía en seguir marcando como hasta ahora: “Ojalá que sí y que sigamos ganando; es lo que me importa de verdad. Es muy bueno, uno de los mejores y lo está demostrando; es un jugador de un nivel superior. Nosotros tenemos a Griezmann y ellos a Bellingham”.

El delantero del Atleti dejó claro si el Atlético de Madrid tiene que pelear por La Liga: “Claro que sí, hay que ganar por todo. El año pasado, cualquier partido de estos cuatro que hemos ganado, no lo hubiéramos ganado; hay algo diferente, no sé si es suerte, dinámica.... En el vestuario lo hablamos, sabemos que lo de Valencia fue una cagada”.

Sobre su celebración en los goles al Real Madrid en la victoria del Atleti en Liga, afirmó que “Como cualquier gol que he metido con la camiseta del Atleti, celebro todos los goles con mucha rabia, y en nuestro estadio y contra el Real Madrid, es más especial”.