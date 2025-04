Las sospechas de Gonzalo Miró con el Real Madrid - Arsenal: "Pueden pasar tantas cosas..."

Este miércoles el Real Madrid se enfrentará al Arsenal para tratar de remontar el partido de la ida (3-0). Un partido en el que, sin duda, el factor campo va a afectar más que nunca.

Ancelotti podrá contar esta vez con Ceballos, pero todavía no se sabe si el español podrá jugar de titular. De hecho, su estado físico y la continuidad como titular del brasileño Rodrygo Goes son las dos dudas que el italiano Carlo Ancelotti debe despejar para el equipo titular del Real Madrid frente al Arsenal en el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones.

Ceballos reapareció en la prolongación del triunfo que el conjunto blanco logró este domingo ante el Alavés en Mendizorroza (0-1), en el partido de la trigésima primera jornada de Liga, por lo que el técnico del Real Madrid tiene que considerar su estado de forma con vistas a la proeza de remontar los tres tantos de desventaja.

EFE



el enfade de ancelotti

Además, Miguel Ángel Díaz informó en 'El Partidazo de COPE' que Carlo Ancelotti se reunió con sus futbolistas en el entrenamiento de este lunes, a dos días del partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El equipo blanco está obligado a remontar el 3-0 de la ida e intentará un resultado histórico en búsqueda de las semifinales.

la situación del arsenal

Por su parte, Arteta no podrá contar con Jorginho tras un golpe en las costillas, que sufrió este sábado en su partido contra el Brentford. La baja de Jorginho en principio no trastoca mucho los planes de Mikel Arteta, que le ha considerado un suplente durante todo el año, aunque puede ganar más peso si Thomas Partey tampoco llega a tiempo para el duelo.

EFE



Si Partey tampoco llegara, Arteta se quedaría sin centrocampistas y estaría obligado a sacar a Mikel Merino de la delantera y colocarle en el centro del campo, junto a Declan Rice, autor de dos golazos en el partido de ida, y Martin Odegaard.

La sospecha de gonzalo miró

En 'El Partidazo de COPE', Gonzalo Miró afirmó que la remontada se puede dar, pero "no descarto que sea un partido en el que ocurran tantas cosas que se pueda dar la remontada". "Yo creo que en un partido normal, en el que no ocurra nada si nos ceñimos solo al fútbol no remontan", sentenció.

canales de WhatsApp

