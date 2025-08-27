La sorpresa de Roberto Morales al conocer el posible futuro de Fermín: "Un paso atrás"

El Barcelona sigue haciendo su típico encaje de bolillos de todos los veranos para tener inscritos a sus jugadores a tiempo. Todavía al Barça le faltan por inscribir a tres jugadores: Gerard Martín, Szczesny y Roony Bardghji. Para eso, Deco tenía en sus planes dar salida a Oriol Romeu, Iñaki Peña y Héctor Fort. Con estas salidas y los siete millones que avaló la junta del Barcelona, el club ya estaría en el 1:1 del Fair Play Financiero.

Ahora, ha surgido una nueva oportunidad: una posible salida de Fermín. El Chelsea tiene pendiente hacer una oferta por el jugador, como ha adelantado The Athletic y con esta venta se terminarían todos los problemas del Barcelona a la hora de las inscripciones, como ha informado Helena Condis.

Alamy Stock Photo Fermín López (FC Barcelona) celebra tras marcar el segundo gol de su equipo durante el partido de La Liga EA Sports entre el FC Barcelona y el Villarreal CF en el Estate Olimpic Lluis Companys el 18 de mayo de 2025 en Barcelona.

El único problema al que se puede enfrentar el Barcelona es que Fermín se quiere quedar en el Barcelona. De hecho, el propio jugador declaró en Tv3: "Culers. Tranquilos. Me quedo”. Hay que recordar en el mes de mayo el Barcelona estuvo abierto a escuchar ofertas por Fermín. Algo que finalmente no fructificó porque el jugador se sentía una pieza importante.

la reflexión de roberto morales

Tras conocer esta información en El Partidazo de COPE, Roberto Morales aseguró que "lo que me sorprende, es que se desprenda del del talento que ha generado él de la cantera. Entiendo que deja mucho beneficio, beneficio puro porque lo has formado tú, pero cuando hablábamos hace tiempo de que había alguna salida traumática que asumir, todos pensábamos que las miradas se iban a ir hacia Araujo en un momento hacia De Jong, hacia ese perfil de futbolista, pero Fermín que la has creado tú, que le has hecho internacional, que tiene un 'nivelazo' y tener que renunciar a él...".

EFE Fermín y Lamine Yamal, tras el Barcelona-Betis

"Precisamente eso, precisamente por eso, porque es un jugador beneficio neto", le contestó Miguel Rico. Por eso, Roberto Morales continuó explicado su punto de vista: "A mí a mí me parece un paso atrás en a nivel competitivo de la plantilla futbolista con perder capital deportivo".

"Y luego una demostración de la triste realidad que estamos viviendo en la liga española, el empobrecimiento que hay en la liga. Estamos viendo como a Yeremy Pino, un equipo mediano, bajo de la de la Premier le triplican o cuadruplican el sueldo. Hoy un Chelsea llega con la capacidad perfecta para duplicar o triplicar el sueldo a Fermín. No podemos competir con ellos. Se pueden llevar a quien quieran. No podemos competir", finalizó diciendo Morales.

