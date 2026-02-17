Manolo Lama da la clave del problema futbolístico del Barcelona: "¿Sabes cómo se le llama a marcar un gol y que te marquen después, a los dos minutos?"

El debate sobre la fragilidad del FC Barcelona ha vuelto a la mesa de análisis de El Partidazo de COPE en la noche en la que el equipo azulgrana ha perdido el liderato de LaLiga en favor del Real Madrid. Durante el programa dirigido por Juanma Castaño, el periodista Manolo Lama ha expuesto con contundencia cuál es, a su juicio, el principal problema que arrastra el equipo en la presente temporada, una debilidad que se manifiesta en los momentos más inesperados.

Manolo Lama ha lanzado una pregunta directa para ilustrar su punto de vista sobre la incapacidad del equipo para gestionar sus ventajas en el marcador. "¿Cuántos goles mete el Barça y a los 2, 3 minutos le empatan o se le adelantan? Muchas veces", ha cuestionado el comunicador durante su intervención en la radio.

La clave: no saber manejar los partidos

Para Lama, la respuesta a esta pregunta tiene un diagnóstico claro: "no saber manejar los partidos". El comentarista ha profundizado en su análisis, explicando que el equipo carece de la inteligencia necesaria para controlar el ritmo del juego tras conseguir una ventaja, especialmente en encuentros complicados.

El periodista ha insistido en que, tras marcar un gol que decanta un partido igualado, es fundamental pausar el juego durante "3, 4, 5 minutos". Además, ha recordado que esta es una idea que ya había expresado su compañero de programa Guille Uzquiano, afirmando que "los partidos hay que saberlos manejar".

Lama ha criticado la rigidez táctica del equipo, a la que se ha referido como "talibanismo", por impedir esta gestión del tempo. Según su visión, en lugar de controlar el balón y enfriar el partido, el equipo persiste en un estilo de juego que le expone a recibir un gol de inmediato.

El debate ha quedado abierto en los estudios de la COPE justo cuando el director del programa, Juanma Castaño, se disponía a pedir la opinión de otro de los tertulianos sobre el análisis de Lama, demostrando la intensidad de la discusión.