¿Qué canciones se escuchan en los vestuarios de los equipos de LaLiga?

El año 2024 nos ha dejado grandes momentos en el fútbol como la Eurocopa conquista por la selección española o la medalla de oro ganada en los Juegos Olímpicos 32 años después.

Pero el año llega a su fin y una vez más repasamos en El Partidazo de COPE qué música escuchan los 20 equipos de Primera División en sus vestuarios. Y como ya es tradición, José Luis Corrochano, Gemma Santos y Javi Nieves nos cuentan qué pinchan los futbolistas de cada uno de los clubes.

¿Qué canciones escuchan los equipos Champions?

Empezamos el repaso con los cuatro primeros clasificados. En el Atlético de Madrid los djs son Koke, capitán del equipo; y Cristian, un utilero del conjunto rojiblanco. Los de Simeone conquistaron el liderato el pasado sábado contra el Atlético de Madrid y suelen ambientar las previas de los partidos con 'Stumblin' In' de Cyril, una versión de la canción de Chris Norman y Suzi Quatro.

La segunda posición de la clasificación la ocupa el Real Madrid y los encargados de poner las canciones son Vinicius, Rodrygo y Camavinga. Y en el vestuario blanco resuena 'Sarà perchè ti amo (feat. Carolina Marquez)' de Dj Matrix & Matt Joe.

Cordon Press / EFE Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona y Athletic son los primeros cuatro clasificados de LaLiga.

Hasta la tercera posición de la tabla de Primera División ha caído el Barcelona tras una mala racha de resultados. Según nos ha contado Gemma Santos, los responsables de ambientar el vestidor azulgrana son varios futbolistas entre los que destacan Koundé, Lamine Yamal o Cubarsí y la canción que más suena es 'FE!N' de Travis Scott.

Las posiciones de Champions League las cierra el Athletic Club, flamante campeón de la Copa del Rey la temporada pasada. El conjunto entrenado por Ernesto Valverde empieza a soñar con cosas importantes y, en gran parte, lo hace gracias al buen ambiente que reina en el vestuario gracias a 'Laisse Tomber' de Hulk van JMF, canción que Iñaki Williams hace resonar.

La música de los equipos de la Europa League y Conference

La quinta posición, por el momento, es para el Villarreal de Marcelino García Toral que terminó el año goleando al Leganés. Foyth y Pino son los djs del vestuario amarillo, donde suena 'Adiós' de María Becerra.

El Mallorca de Jagoba Arrasate ocupa la sexta posición que da acceso a la Conference League. El conjunto bermellón empezará 2025 jugando la Copa del Rey, pero también viajando hasta Arabia Saudí para disputar la semifinal de la Supercopa de España contra el Real Madrid y juega todos sus partidos al ritmo de 'Otro día más' de Ke personajes ft La contra, versión de la canción que Jon Secada publicó en 1992.

Cordon Press / EFE Villarreal y Mallorca han cerrado 2024 en la quinta y sexta posición, respectivamente.

Las canciones de los equipos del 7º al 17º clasificados

La Real Sociedad, debido a las numerosas lesiones que está teniendo la plantilla entrenada por Imanol Alguacil, está teniendo un inicio irregular de temporada. Pero eso no frena a Remiro y Zubimendi, djs del equipo, para ambientar las previas del partido con 'Can't hold us' de Maclemore & Ryan Lewis.

El 'EuroGirona' no termina de arrancar tras realizar una temporada histórica con la clasificación para la Champions League. El conjunto catalán, ya eliminado de la máxima competición europea, ocupa la octava posición de la tabla y en 2025 quiere recuperar sensaciones al ritmo de 'Como Camarón' de Estopa, canción que resuena en el vestuario albirrojo gracias a Juan Carlos.

En el Betis el encargado de poner la música es Adrián San Miguel. Y el portero hace sonar dentro del vestuario verdiblanco 'La reina del baile' de Manuel Carrasco, que hace unos días mostraba en 'La Revuelta' las multas que le han llegado por sus conciertos en el Santiago Bernabéu.

Osasuna, pese al buen arranque de temporada en el que encadenó cuatro duelos sin perder, ha despedido el año con seis partidos seguidos sin conocer la victoria. Y en el vestuario rojillo suena a todo volumen 'I Adore You', canción de HUGEL x J Balvin x Ellie Goulding feat. Topic, Arash, Daecolm, gracias a Moncayola.

El único equipo que no ha cambiado su tema para ambientar el vestuario es el Celta de Vigo, que ocupa la 11ª posición en LaLiga. El equipo gallego sigue apostando por el himno de su centenario 'Oliveira Dos Cen Anos', canción compuesta y cantada por C. Tangana.

La 12ª posición de la clasificación la ocupa un Rayo Vallecano que con Iñigo Pérez en el banquillo sigue desplegando un gran fútbol. En el conjunto rayista Isi es el encargado de poner la música y hace resonar en el vestuario madrileño la canción 'Colgando en tus manos' de Carlos Baute y Marta Sánchez.

Las Palmas tuvo un mal inicio de temporada, pero tras la llegada de Diego Martínez el equipo ha empezado a encadenar victorias hasta alcanzar la decimotercera posición de la tabla. Moleiro y Fábio Silva son los encargados de escoger la música en el vestuario y la canción imprescindible antes de empezar los partidos es 'Muévelo', de Nicky Jam y Daddy Yankee.

Por su parte, el Sevilla, que no está haciendo la primera mejor parte de temporada posible, acaba de despedir a Jesús Navas, un jugador que será parte del club hispalense. A pesar de su importancia en el club, no es el encargado de poner la música. Loïc Badé tiene como imprescindible escuchar 4 Kampé de Joé Dwèt Filé.

El Leganés, que acaba de subir a Primera División, está luchando por mantenerse en la categoría de oro. De hecho, ha terminado la primera parte de la competición tres puntos por encima del descenso y habiendo ganado al Barcelona en Montjuic. Unos resultados que han llegado, en parte, gracias a la selección musical de Javi Hernández y Munir y su tema preferido 'Cartitas de amor' de El Barrio.

El Alavés es otro de los equipos que están en la pelea por el descenso. La destitución de Luis García Plaza no curó todos los males del equipo. A pesar de esto, Luka Romero y Benavídez tratan de subir el ánimo de sus compañeros antes de cada partido con 'La Morocha' de Luck Ra.

El Getafe, liderado por Bordalás, ha sufrido durante este inicio de temporada para estar fuera del descenso, una meta que finalmente ha conseguido. Por todos es sabido la garra con la que salen a jugar los jugadores del club madrileño, algo que se puede llegar a comparar con su gusto musical. El encargado de poner la música en el vestuario azulón antes de cada partido es Juan Iglesias, que apuesta por 'OHNANA' de Kapo x Maluma x Ryan Castro ft. Farruko & Nicky Jam.

Música que suena en los equipos que ocupan la zona de descenso

El Espanyol, que es el equipo que marca el descenso, ha elegido a Álvaro Aguado como el encargado de poner la música en el vestuario periquito. Su imprescindible es 'Potra salvaje' de Isabel Aiún, un tema que acompañó a la selección española en su camino hacia la victoria de la Eurocopa 2024.

El Valencia, que ha hecho oficial este lunes el despido de Rubén Baraja, está pasando uno de los peores momentos futbolísticos y sociales de su historia. Jesús Vázquez, DJ y encargado de animar a sus compañeros con la música, pone en el vestuario de Mestalla 'Hm Hm hm' de Youka.

EFE / Cordon Press Espanyol, Valencia y Valladolid terminan el año 2024 como últimos clasificados de Primera Divsión.

El Real Valladolid ha terminado 2024 último de la clasificación. Los pucelanos, con Cocca a la cabeza, van a buscar la salvación en 2025. En un momento complicado en el club por la situación tensa entre la masa social y el presidente, Luis Pérez busca sacar el equipo adelante con 'Todos los besos' del grupo pucelano Siloé.

¿QUÉ CANCIÓN SERÁ LA GANADORA ESTE AÑO?

Javi Nieves, junto a Gemma Santos y José Luis Corrochano, ha ido eligiendo sus canciones favoritas y decidieron que las cuatro finalistas son las canciones que suenan en los vestuarios de Valladolid ('Todos los besos'), Real Sociedad ('Can't hold us'), Betis ('La reina del baile') y Girona ('Como Camarón').

Y han elegido como la ganadora 'Como Camarón' de Estopa, grupo que ha celebrado en este 2024 su 25º aniversario.

