Siro López cree que Xavi está "incapacitado" para entrenar en la élite tras su rueda de prensa: "Es el Barça"

Xavi Hernández sigue siendo el gran protagonista de la actualidad deportiva de El Partidazo de COPE. El anuncio de su adiós tras la humillante derrota del FC Barcelona ante el Villarreal genera un gran debate, sobre todo tras sus palabras en rueda de prensa, sobre las que Siro López se sostiene para decir que está "incapacitado".

Gonzalo Miró apunta al principal culpable de la salida de Xavi Hernández del Barça

Su marcha deja un sinfín de dudas en el barcelonismo sobre quien será su sucesor, si Xavi Hernández aguantará hasta la fecha anunciada o por qué aplazar su salida hasta el 30 de junio y no hacerlo ahora. Este martes, el entrenador del FC Barcelona ha vuelto a justificar su decisión.

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, afirmó en la previa del partido de LaLiga contra Osasuna que quiere que los cuatro meses que le quedan en el cargo "sean los mejores": "Necesitamos una reacción. Los futbolistas tienen que dar un paso adelante, y lo saben, dependemos mucho de que ellos estén inspirados".

También admitió que afronta este primer encuentro tras hacer pública su decisión "con más responsabilidad, si cabe, porque todavía nos jugamos mucho": "Me ha liberado un poco a nivel personal, pero estoy motivadísimo y así se lo he hecho saber a los futbolistas". Pero hay unas palabras que han creado más polémica.

Su rueda de prensa

Xavi insistió en que el "desgaste" llega porque "te hacen sentir que no vales a diario", que eso le ha pasado "a todos los entrenadores" que se han sentado en el banquillo azulgrana y que también le pasará "al próximo": "No se disfruta, parece que aquí te juegues la vida a cada momento, y esto no es calidad de vida".

"Es cruel y eso no pasa en ningún otro club", reflexionaba un Xavi que estaba prendiendo un nuevo incendio con sus palabras. Después de marcar una época como jugador quiso hacerlo como entrenador, pero las tensiones en Can Barça y el pésimo nivel demostrado por el equipo lo colocaron en el disparadero.

Antes, la consecución de LaLiga y la Supercopa de España llevó al club a anunciar el pasado septiembre la renovación del técnico hasta 2025 con opción a un año más: según RAC1, Xavi Hernández cobraba ocho millones brutos, además de cuatro más a repartir para el staff. 12 millones de euros en total.

El egarense insistió en que es "un hombre de club" y que por eso se adaptó a la difícil situación económica que impidió reforzar la plantilla como él quería: "Y creo que se han sentado unas basesmuy buenas para el futuro para el entrenador que venga". Pero Xavi no cree que su historia con el Barça se haya acabado.

Xavi está "incapacitado" para entrenar en la élite

El técnico culé no descarta volver a entrenar algún día al Barcelona: "Ya he dicho que el Barça me tendrá para lo que necesite, pero pienso que ahora no me necesita". La realidad para Siro López es otra tras haber escuchado este martes a Xavi Hernández y en El Partidazo de COPE dejó claro lo que piensa.

GRAFCAT8806. SANT JOAN DESPÍ (BARCELONA) (ESPAÑA), 26/01/2024.- El técnico del FC Barcelona, Xavi Hernández, durante la rueda de prensa que ha ofrecido tras el entrenamiento que ha realizado la plantilla barcelonista en la Ciudad Deportiva Joan Gamper para preparar su próximo partido de liga que disputarán mañana en el Estadio Olímpico Lluís Companys ante el Villareal CF.EFE/ Alejandro García

El tertuliano del programa dirigido por Juanma Castaño cree que Xavi está "incapacitado" para entrenar en la élite después de escuchar el razonamiento que ha hecho sobre la presión de liderar un vestuario como el del FC Barcelona. Siro López fue muy crítico en el Tiempo de Opinión de este martes en El Partidazo de COPE.