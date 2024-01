Gonzalo Miró apunta al principal culpable de la salida de Xavi Hernández del Barça

Xavi Hernández protagonizó el pasado sábado una de las noticias del año en el mundo del deporte - y eso que todavía estamos en enero - cuando anunció tras la derrota ante el Villarreal por (3-5) en Montjuic que abandonará el Barcelona el próximo 30 de junio.

Esa decisión del, todavía, entrenador del Barcelona fue analizada anoche en el Tertulión de los domingos con Juanma Castaño, y uno de los comentaristas, Gonzalo Miró, valoró y apuntó al principal culpable de la salida de Xavi del equipo y además señaló que "le ha hecho la cama".

En el audio que aparece justo a continuación podrás escuchar de manera íntegra el argumento de Miró, mientras que debatía junto al resto de tertulianos.

Audio

Decisión sorpresa de Xavi

Era aproximadamente las 10 de noche del pasado sábado 27 de enero. Hacía más de una hora que Xavi Hernández tendría que haber pasado por la sala de prensa para analizar la derrota ante el Villarreal, pero el técnico no lo había hecho. Solo había atendido a los micrófonos de Dazn.

Mientras tanto, nuestra compañera Helena Condis informaba en Tiempo de Juego que se estaban produciendo unas reuniones entre el propio Xavi y el presidente Joan Laporta en las instalaciones del estadio de Montjuic.

Y después de ello fue cuando Xavi salió a atender a los medios y soltó la 'bomba': "Quiero anunciar que el 30 de junio no seguiré como entrenador. Hemos estado hablando con el presi (Joan Laporta), Rafa Yuste, Alejando Echevarría, Deco (los miembros de la comisión deportiva) y el 'staff', y creemos que la situación merece un cambio de rumbo".

En el siguiente audio podrás escuchar cómo se vivió ese momento en Tiempo de Juego con Paco González y la propia Helena Condis desde la sala de prensa.

Audio

Una 'bomba' que nadie esperaba, pero que como contó anoche Tiempo de Juego, era una decisión que tenía meditada Xavi durante los últimos meses y que estaba esperando al mejor momento para comunicarla.

Reacciones

A partir de entonces se sucedieron las reacciones. Uno de los primeros jugadores en mostrar su apoyo a Xavi fue el centrocampista Gavi, que actualmente se encuentra lesionado y que no volverá a jugar en lo que resta de temporada.

Ya fue ayer domingo cuando se vio de nuevo juntos al presidente Joan Laporta y a Xavi Hernández. Laporta acudió, junto al resto de su equipo deportivo, a la Ciudad Deportiva para hablar con los jugadores y mostrar unidad tras el anunció del técnico catalán.

Laporta, Xavi, Yuste, Deco, Masip, el cuerpo técnico y los jugadoresFC BARCELONA

Un Laporta que no atendió a la prensa, pero sí que estuvo firmando a decenas de aficionados que se encontraban en la Ciudad Deportiva, y además dejó las siguientes declaraciones a los medios del club: "Xavi me comunicó que a final de temporada se marcharía. Quería acabar la temporada, y es una fórmula que la acepto porque es Xavi el que me la propone, que es una leyenda del barcelonismo. Es una persona honesta que actúa con toda dignidad y que ama al Barça. Su compromiso y de su staff es máximo hasta el final de temporada".

Los señalados

Durante ese análisis en el Tertulión de los domingos de la decisión de Xavi de abandonar el club a final de temporada, destacó la opinión clara de Gonzalo Miró: "A Xavi no le echa la prensa".

Laporta, Xavi y Sergi Roberto, en un acto publicitario con el BarçaCordon Press

El comentarista de Tiempo de Juego y de El Partidazo de COPE señaló que "el apoyo del club no le he visto en ningún momento, le llevan haciendo la cama desde el principio de temporada".

El Tertulión de los domingos