Xavi Hernández ya tenía tomada la decisión de marcharse hace, al menos, un mes

Xavi Hernández ya tenía pensado marcharse del Barcelona bastante antes de haberlo hecho público tras su derrota por 3-5 ante el Villarreal. Según fuentes muy cercanas al técnico azulgrana, tal como informó Tiempo de Juego este domingo por la noche, Xavi ya tenía tomada la decisión desde hace uno o dos meses, pero estaba esperando el momento más adecuado para comunicarla.

Sin embargo, la derrota en LaLiga y todos los acontecimientos negativos que se vienen sucediendo llevaron a precipitar el comunicado de su decisión. El entorno tan destructivo que rodea a Xavi les han hecho sufrir mucho tanto a él como a su familia.





El presidente Joan Laporta intentó que Xavi cambiara de opinión. Sin embargo, pese a la montaña rusa de emociones que se han vivido en las últimas horas en 'Can Barça', Laporta acabó aceptando su decisión por su barcelonismo y su compromiso. Y si Laporta no se quedó en la rueda de prensa del sábado por la noche fue porque el propio Xavi no quería que pareciera una decisión consensuada o una destitución. Por eso a la rueda de prensa solo fueron la mujer del entrenador, su hermano y el personal de comunicación. Mientas Xavi daba explicaciones a los medios de comunicación, Laporta abandonaba en coche el estadio azulgrana.

En la rueda de prensa que dio Xavi, uno de los periodistas le preguntaba si hubiera anunciado su marcha de haber ganado al Villarreal: "No, pero seguramente la semana que viene, sí", respondió.

Mucho malestar con Rafa Márquez

La jornada del domingo no ha sido menos intensa en el seno del Fútbol Club Barcelona. Las miradas se las has llevado la reunión que, durante quince minutos, han mantenido Joan Laporta, Xavi y los futbolistas de la primera plantilla.

Se vivió una mañana muy emotiva: con caras de sorpresa, de tristeza, gestos de emoción, abrazos, y la emoción de Sergi Roberto que ha pedido perdón en nombre de toda la plantilla. Después, durante la sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva, fueron varios los jugadores que buscaron a Xavi por si podían hacerle recapacitar. Xavi no se cansó de explicar que estaba sufriendo por el entorno y por las críticas, y les ha pedido permanecer más unidos que nunca para competir la Champions, competición en la que el equipo depende de sí mismo.

Además, jugadores como Gavi, Pedri o Balde se han pronunciado publicamente con mensajes de apoyo a Xavi Hernández.

Rafa Márquez dirige un partido del Barça Athletic | FOTO: FC Barcelona

Por otra parte, hay mucho malestar con el entrenador del filial, Rafa Márquez. A Xavi no le ha gustado que se presente por su cuenta como posible relevo de Xavi despues de su anuncio, y lo ven como oportunista.

El director deportivo, Deco, lo mismo que hace unas semanas elogiaba a Márquez y su capacidad de liderar al primer equipo si fuera necesario, en las últimas horas ya no le veo como candidato firme. Deco quiere para el Barça un entrenador con más peso y ya no sólo desde este domingo, sino desde hace varios días, Deco ya ha contacto con los entornos y representantes de varios entrenadores.