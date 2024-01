La predicción de Manolo Lama con el nuevo entrenador del Barcelona tras salir Xavi: "Otro al hoyo"

Este sábado vivimos una de las noticias del año, a pesar de estar todavía en enero. El Barcelona volvía a sufrir una debacle con la derrota ante el Villarreal (3-5) en la 22ª jornada de Primera División. Los azulgranas llegaban a esta jornada tras caer eliminados en Copa del Rey ante el Athletic de Bilbao, en un partido en el que cayó en la prórroga con dos goles de los hermanos Williams, después de haber remontado un gol inicial en contra pero en el que no pudo pasar del empate a dos en los noventa minutos de juego. En el tiempo añadido, y después de un fallo clamoroso de Lamine Yamal cerca del final, el conjunto de Valverde fue mucho mejor que los de Xavi, a los que acabaron eliminando en los cuartos de final.

Después de caer ante el Athletic en Copa y ante el Real Madrid en la final de la Supercopa de España jugada en Arabia Saudí, a los azulgranas solo les queda pelear por la Liga y por la Champions, donde se enfrentarán al Nápoles en los octavos de final en el mes de febrero.

Xavi Hernández, en el banquillo del Barcelona. CORDONPRESS





Dura derrota ante el Villarreal

Ante el Villarreal, llegaban con siete puntos de desventaja respecto al Real Madrid, que en ese momento eras diez porque el conjunto blanco acababa de ganar en Las Palmas y eso obligaba a ganar sí o sí para no quedar descolgado con media Liga por jugarse.

El partido no podía empezar peor porque el Barcelona se marcha al descanso perdiendo 0-2 con los goles de Gerard Moreno y Illias Akhomach. Cuando parecía completamente muerto, los azulgranas volvieron a remontar un partido que parecía imposible con los goles de Gundogan, Pedri y Araujo. Pero cuando el equipo peleaba por ampliar la ventaja, llegó otra vez uno de los grandes problemas esta temporada, los fallos defensivos. En los últimos minutos del encuentro, Guedes, Sorloth y Morales ponían el 3-5 en el marcador y condenaban por completo el futuro de Xavi.

BARCELONA, 27/01/2024.- El delantero del Villarreal Gerard Moreno (c) celebra tras marcar el 0-1 durante el partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports entre el FC Barcelona y el Villarreal CF, este sábado en el estadio Olímpico de Montjuic, en Barcelona. EFE/ Enric Fontcuberta





Con la derrota ante el Villarreal, el Barcelona está a once puntos del Girona, con un partido menos, y a diez del Real Madrid. Y ahora, no solo tiene prácticamente imposible el título de Liga, sino que tendrá que pelear el conseguir el puesto de Champions con el Atlético de Madrid, que ahora mismo le ha quitado la tercera plaza; el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad. Y si el club ya está con graves problemas económicas desde hace varios años, el no clasificarse para la Champions podría ser un golpe definitivo para el club.

Joan Laporta muestra su apoyo al equipo



El presidente ha dirigido unas palabras en el vestuario al día siguiente de perder contra el Villarreal y de saberse el adiós de Xavi cuando acabe la temporada — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 28, 2024





Tras el partido ocurrió lo que ya todo el mundo conoce: Xavi Hernández anunciaba en rueda de prensa que dejaría el equipo el 30 de junio. Aunque mucha gente podía imaginar que Laporta podía decidir su destitución, pocos esperaban que el entrenador hiciera ese anuncio tan extraño porque, según le dijo a Helena Condis en rueda de prensa, se marcharía incluso ganando la Champions League de este año.

La crítica de Manolo Lama a Xavi

Manolo Lama ha sido uno de los periodistas más críticos con Xavi Hernández durante esta temporada. El narrador y comentarista de Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE, siempre ha acusado al azulgrana de poner excusas en las derrotas y de ir cambiando cada semana su discurso. Sobre la rueda de prensa, Lama volvió a ser muy duro con Xavi: "Fue muy egoísta con lo que dijo ayer, es una rueda de prensa esperpéntica; parecía una rueda de prensa improvisada en el que dice primero A, luego B, luego A...".

Además, afirmó que Xavi es el principal causante de su fracaso como entrenador del Barcelona: "Xavi muere porque se ha puesto un listón tan alto, que nadie se exigía lo que se exigía él. Es la primera vez que Laporta le hace una convocatoria a un entrenador".