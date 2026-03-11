Santi Cañizares se posiciona en la discusión sobre el regreso truncado de Messi: "Si dice una cosa en público que ya no tiene que ver con su club, le creo al 100%"

La polémica sobre el frustrado regreso de Leo Messi al FC Barcelona en 2023 ha sumado un nuevo capítulo. Mateu Alemany, actual director deportivo del Atlético de Madrid y exdirector de fútbol del club azulgrana, ha entrado en escena para posicionarse en la guerra abierta entre Xavi Hernández y Joan Laporta, con Javier Tebas como actor secundario.

Alemany ha respaldado la versión de Xavi, quien aseguró que el regreso del astro argentino era viable y contaba con el visto bueno de LaLiga. Esta afirmación choca frontalmente con la de Javier Tebas, presidente de la patronal, que ha negado rotundamente haber dado luz verde a la operación, y con la postura final del presidente Joan Laporta.

La defensa de Cañizares

Ante este cruce de declaraciones, la intervención de Santi Cañizares ha añadido más leña al fuego. El exfutbolista y ahora comentarista ha defendido de manera contundente la credibilidad de Mateu Alemany, mostrando su total confianza en sus palabras y cuestionando la honestidad de otras figuras del fútbol español.

Instagram - Messi Leo Messi, dentro del nuevo Camp Nou

Cañizares ha sido tajante en su apoyo a Alemany: "Mateu no es Tebas, y Mateu no es cualquiera de estos que hay por aquí. Si Mateu dice una cosa, y se compromete a una cosa en público, que además no tiene nada que ver ya con su club, y que además solo le puede traer problemas, le creo 100%".

Con sus palabras, el exportero ha destacado que Alemany no tiene ningún interés personal en la polémica actual y que su declaración es un gesto de compromiso con la verdad. "Mateu no es la mayoría de las personas que intervienen y que mienten permanentemente", ha sentenciado Cañizares para reforzar su argumento y su confianza en el director deportivo.