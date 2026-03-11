COPE
Podcasts
El Partidazo de COPE
El Partidazo_Juanma_Castaño_imagen principal
El Partidazo de COPE

el partidazo de cope

Santi Cañizares se posiciona en la discusión sobre el regreso truncado de Messi: "Si dice una cosa en público que ya no tiene que ver con su club, le creo al 100%"

El exportero sale en defensa del director deportivo del Atlético de Madrid por sus palabras sobre el frustrado regreso de Messi al club azulgrana.

Santi Cañizares
00:00
Descargar

Teresa Vasallo Fernández

Publicado el

2 min lectura0:27 min escucha

La polémica sobre el frustrado regreso de Leo Messi al FC Barcelona en 2023 ha sumado un nuevo capítulo. Mateu Alemany, actual director deportivo del Atlético de Madrid y exdirector de fútbol del club azulgrana, ha entrado en escena para posicionarse en la guerra abierta entre Xavi Hernández y Joan Laporta, con Javier Tebas como actor secundario.

Alemany ha respaldado la versión de Xavi, quien aseguró que el regreso del astro argentino era viable y contaba con el visto bueno de LaLiga. Esta afirmación choca frontalmente con la de Javier Tebas, presidente de la patronal, que ha negado rotundamente haber dado luz verde a la operación, y con la postura final del presidente Joan Laporta.

La defensa de Cañizares

Ante este cruce de declaraciones, la intervención de Santi Cañizares ha añadido más leña al fuego. El exfutbolista y ahora comentarista ha defendido de manera contundente la credibilidad de Mateu Alemany, mostrando su total confianza en sus palabras y cuestionando la honestidad de otras figuras del fútbol español.

Leo Messi, dentro del nuevo Camp Nou

Instagram - Messi

Leo Messi, dentro del nuevo Camp Nou

Cañizares ha sido tajante en su apoyo a Alemany: "Mateu no es Tebas, y Mateu no es cualquiera de estos que hay por aquí. Si Mateu dice una cosa, y se compromete a una cosa en público, que además no tiene nada que ver ya con su club, y que además solo le puede traer problemas, le creo 100%".

Con sus palabras, el exportero ha destacado que Alemany no tiene ningún interés personal en la polémica actual y que su declaración es un gesto de compromiso con la verdad. "Mateu no es la mayoría de las personas que intervienen y que mienten permanentemente", ha sentenciado Cañizares para reforzar su argumento y su confianza en el director deportivo.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

LO MÁS ESCUCHADO EN EL PARTIDAZO

LO ÚLTIMO DEL PARTIDAZO

Tracking