¿Por qué peñas del Real Madrid han recibido la orden de no llevar banderas de España al Bernabéu? "Tienen miedo de que alguna lleven algo"

La previa del partido de ida de los octavos de final de la Champions League entre el Real Madrid y el Manchester City ha estado marcada por una singular instrucción. Varias peñas de la 'Grada Fans' del Santiago Bernabéu han recibido la recomendación de no portar banderas de España ni de ningún otro país. La medida, debatida en los micrófonos de 'Tiempo de Juego' de la COPE, busca evitar cualquier tipo de sanción por parte de la UEFA.

El club ha trasladado esta consigna a la grada de animación, que ya cuenta con un apercibimiento de cierre parcial por parte del máximo organismo del fútbol europeo. En el comunicado que han recibido los aficionados se especifica que solo se pueden llevar "banderas del Real Madrid", y se pide expresamente no secundar posibles cánticos contra Pep Guardiola, entrenador del equipo inglés.

"Tienen miedo de que alguna lleven algo"

Durante el programa, los comentaristas han analizado la sorprendente medida. La prohibición, según apuntó Alfredo Relaño, podría responder al temor del club a que se introduzcan enseñas con simbología no permitida. "Tienen miedo de que alguna lleven algo", comentó, sugiriendo la posibilidad de que alguna bandera pudiera contener elementos como el águila que acarreasen una nueva sanción.

En la retransmisión de Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama, Poli Rincón y el propio Relaño, se constató que en la zona de la Grada Fans no había ninguna bandera española, cumpliendo con la instrucción. Manolo Lama confirmó en directo: "No hay ninguna, solo en la esquina abajo", refiriéndose a aficionados ubicados fuera de ese sector específico del fondo sur.

EFE Llegada del autobús del Real Madrid al estadio Santiago Bernabéu, momentos antes del encuentro correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que disputan este miércoles Real Madrid y Manchester City

Los precedentes que activaron las alarmas

Esta decisión tan estricta no es casual. El club blanco se encuentra bajo la lupa de la UEFA después de que un aficionado realizara un saludo nazi durante el partido de Champions contra el Benfica. Aquel incidente se saldó con una multa económica y el ya mencionado apercibimiento de cierre de la grada de animación, una advertencia que sigue vigente.

A este grave episodio se suman otros expedientes, como los cánticos ofensivos y de tinte homófobo dirigidos a Pep Guardiola en enfrentamientos anteriores. La combinación de estos antecedentes ha provocado que la UEFA vigile con especial atención el comportamiento del público del Bernabéu en un nuevo capítulo del Real Madrid - City, considerado ya un clásico europeo.

EFE Unidades de caballería de la Policía vigilan junto al estadio Santiago Bernabéu momentos antes del encuentro correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que disputan este miércoles Real Madrid y Manchester City

Animar sí, provocar no

La consigna del club es clara: centrar toda la energía en animar al equipo y evitar cualquier provocación que pueda acarrear una sanción. En un momento clave de la temporada, como alertaba Juanma Castaño en El Partidazo de COPE, no es normal el respeto que genera el City. Por ello, el Real Madrid ha preferido tomar medidas preventivas para que el decisivo duelo se desarrolle sin incidentes en la grada.