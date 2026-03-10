Mateu Alemany, sobre el ok de LaLiga al fichaje de Messi por el Barcelona: "Xavi está en lo cierto''

Mateu Alemany, director deportivo del Atlético de Madrid, ha tomado partido en la guerra de Xavi contra Laporta en la que también ha participado Javier Tebas por el que podía haber sido la vuelta de Messi al club azulgrana en 2023. Alemany ha dado la razón a Xavi, que afirmó que el argentino quiso volver pero Laporta se negó: "Laporta me dijo textualmente que si volvía Leo le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir".

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, demintió de forma rotunda la versión ofrecida por Xavi Hernández sobre el frustrado regreso de Leo Messi al FC Barcelona en 2023. Tebas aseguró que la patronal nunca dio su aprobación a la operación, contradiciendo directamente al extécnico azulgrana, quien había afirmado tener el visto bueno de la competición.