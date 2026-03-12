El Real Madrid ha dado un golpe sobre la mesa en la Champions League. La contundente victoria por 3-0 frente al Manchester City en la ida de los octavos de final ha catapultado al equipo blanco, convirtiéndolo en uno de los máximos aspirantes al título. Así lo ha afirmado el periodista Elías Israel en El Partidazo de COPE, donde ha señalado que "la grandeza del Madrid es que en 90 minutos, de no ser candidato a nada, ha pasado a ser favorito a la Champions"

Favorito número 1 para ganar la Champions, el Real Madrid" Elías Israel

900/Cordon Press Los jugadores del Real Madrid celebrando un gol de Valverde contra el Manchester City.

El análisis de Israel ha sido tajante al posicionar al conjunto madrileño en lo más alto de las apuestas. "Favorito número 1 para ganar la Champions, el Real Madrid", ha sentenciado el colaborador, subrayando el cambio radical de percepción que ha generado el último partido del equipo en la competición.

Una exhibición para creer

Este cambio de estatus se fundamenta en la brillante actuación del Real Madrid este miércoles, donde goleó al Manchester City gracias a un espectacular 'hat-trick' de Fede Valverde en la primera parte. El uruguayo anotó en los minutos 20, 37 y 42, dejando la eliminatoria muy encarrilada. La renta pudo ser incluso mayor, pero Vinícius Junior falló un penalti en el minuto 57 que fue detenido por el guardameta italiano Gianluigi Donnarumma.

La Champions son las eliminatorias" Elías Israel

EFE Corrillo de los jugadores del Real Madrid antes del inicio del partido.

El momento de la verdad

Elías Israel ha recordado una máxima que suele compartir su compañero Pedrito Martín: "La Champions son las eliminatorias". Para reforzar su argumento, ha compartido un dato revelador: de los ocho equipos considerados como favoritos en la fase de grupos, históricamente solo el Bayern ha logrado alzarse con el trofeo. Esto demuestra, según Israel, que el rendimiento en los meses de diciembre o enero no es un indicador definitivo.

El periodista ha insistido en que es ahora, en "la hora de la verdad", cuando los equipos demuestran su verdadero potencial. Con la llegada de las eliminatorias directas, el Real Madrid ha demostrado que está preparado y se ha posicionado con firmeza entre los grandes candidatos para levantar de nuevo el trofeo más prestigioso de Europa.