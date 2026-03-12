Manolo Lama y la victoria del Real Madrid contra el Manchester City: "Al fútbol también se puede jugar defendiendo y contraatacando.... y eso no es pecado"

La contundente victoria del Real Madrid sobre el Manchester City en la Champions League ha generado un torbellino de reacciones. Una de las más sonadas ha sido la de Manolo Lama, quien en "El Partidazo de COPE" ha lanzado una apasionada defensa del estilo de juego del equipo blanco y ha reivindicado el nivel del fútbol español.

Exhibición blanca en el Bernabéu

El Real Madrid ha dado un paso de gigante en los octavos de final de la Liga de Campeones al golear por 3-0 al Manchester City en el partido de ida. El encuentro, disputado en el Santiago Bernabéu, ha dejado una sensación de superioridad del conjunto madrileño, que cimentó su victoria en una primera parte arrolladora.

900/Cordon Press Los jugadores del Real Madrid celebrando un gol de Valverde contra el Manchester City.

El gran protagonista de la noche ha sido el uruguayo Fede Valverde, autor de un hat-trick en los primeros 45 minutos. Los goles, anotados en los minutos 20, 37 y 42, han desatado la euforia en la grada y han dejado noqueado al equipo dirigido por Pep Guardiola. La ventaja pudo ser incluso mayor, pero Vinícius Junior ha fallado un penalti en el minuto 57 que ha sido detenido por el guardameta Gianluigi Donnarumma.

Un estilo que no es pecado

El planteamiento del Real Madrid, replegado en defensa y letal al contraataque, ha sido el eje del análisis de Manolo Lama. El comunicador ha defendido con vehemencia la legitimidad de esta forma de jugar. "Al fútbol también se puede jugar defendiendo y contraatacando, y eso no es pecado ni se debe ni debe ser criticado", ha afirmado con rotundidad Lama durante su intervención.

EFE Valverde celebra el 1-0 del Real Madrid contra el Manchester City.

Además de la defensa del estilo de juego, Lama ha aprovechado la victoria madridista para lanzar una pregunta directa a los críticos con el campeonato español. El narrador ha puesto en valor el triunfo ante uno de los equipos más potentes de la Premier League, cuestionando a quienes dan por sentada la superioridad de la competición inglesa: "¿Dónde están los que decían que la Premier pasaba por la piedra a la liga?".

Valverde, el héroe de la noche

El propio Manolo Lama ha escogido a Fede Valverde como el mejor jugador del partido, destacando su impacto con tres goles que han sido decisivos para el resultado final. Por parte del Manchester City, el narrador ha señalado a Doku como el futbolista más peligroso, a pesar de que el equipo inglés se ha mostrado incapaz de superar a la defensa blanca y a un seguro Thibaut Courtois.

Con este resultado, el Real Madrid afronta con una cómoda ventaja el partido de vuelta en Manchester. La victoria no solo acerca al equipo a los cuartos de final, sino que también alimenta el debate sobre los estilos futbolísticos y la competitividad real entre las grandes ligas europeas, un debate avivado por las palabras de Manolo Lama.