Juanma Castaño: "¿Cuántos de nosotros sospechábamos que el Real Madrid era capaz de hacer lo que ha hecho esta noche?... Ha estado impresionante"

Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, ha calificado la victoria del Real Madrid como una noche para la historia. “Esto es la Champions, y esto es el Real Madrid. Esto vuelve a ser el Real Madrid”, ha sentenciado tras el contundente 3-0 frente al Manchester City de Pep Guardiola. Un resultado que, según éla, nadie esperaba y que ha supuesto un golpe de autoridad en la ida de los octavos de final de la Champions League.

El equipo blanco ha firmado una actuación “en mayúsculas”, mostrándose “entregado, soberbio, solidario, increíble en el esfuerzo”. Castaño ha destacado que el marcador pudo ser incluso más amplio, ya que el Madrid falló un penalti que habría supuesto el 4-0 pero que falló Vinicius. Además, ha subrayado la solidez defensiva con una única parada milagrosa de Courtois durante todo el encuentro.

900/Cordon Press Los jugadores del Real Madrid celebrando un gol de Valverde contra el Manchester City.

Valverde, un recital para la historia

El análisis ha tenido un protagonista indiscutible: Fede Valverde. Para Castaño, el uruguayo ha ofrecido “un recital físico de entrega, de liderazgo, de técnica”, yendo más allá de sus goles. El director de El Partidazo ha afirmado que “ha hecho uno de los mejores partidos que se le recuerdan a un jugador del Real Madrid en la Copa de Europa” y se ha preguntado retóricamente quién podría quitarle el puesto tras una actuación de tal calibre.

La actuación de Valverde ha abierto el debate sobre el papel de la cantera. Castaño ha mencionado también a Thiago Pitarch, afirmando que “hoy se ha demostrado que el Madrid también tiene chavales en la cantera que pueden jugar grandes partidos en la Champions”. Según el periodista, el club debe superar sus complejos, ya que sobre jugadores como ellos “hay que construir proyectos ganadores”.

EFE Valverde celebra el 2-0 del Real Madrid contra el Manchester City.

Guardiola, 'hastiado' de perder

En el lado contrario, Castaño ha analizado la reacción de Pep Guardiola. Tras escucharle decir que tocaba “cenar y descansar”, el periodista ha percibido “casi un hastío” en el técnico del City. Para el comunicador, es “histórico” haber doblegado el poder que el entrenador catalán tenía sobre el equipo blanco.

Pese a que el entrenador del City ha considerado que su equipo “no lo ha hecho tan mal”, la realidad es que se va del Bernabéu con un 3-0 en contra. Castaño interpreta este sentimiento como un cansancio ante el conjunto blanco: “Está cansado Guardiola de jugar contra el Real Madrid, y por desgracia para él, está cansado de perder”.

EFE MADRID, 11/03/2026.- El entrenador del Manchester City Pep Guardiola en el encuentro correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que Real Madrid y Manchester City disputan este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/ Juanjo Martín

Una hoja de ruta inesperada

La eliminatoria, aunque Castaño admite que queda el partido de vuelta y que “allí va a apretar el City”, está “prácticamente solventada”. Este resultado contrasta con el “pesimismo del madridismo” que se respiraba antes del partido, donde muchos aficionados “firmaban el empate” o incluso una derrota digna.

Finalmente, el director de El Partidazo de COPE ha insistido en que esta victoria, con la que “nadie contaba”, podría marcar el camino a seguir para el equipo en lo que resta de temporada. “A lo mejor hoy se ha dibujado una hoja de ruta”, ha concluido, retando a cualquier comentarista a afirmar que había previsto un desenlace tan favorable para el Real Madrid.