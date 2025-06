Santi Cañizares le advierte a Joan García de las dificultades que tendrá con Ter Stegen en la portería del Barcelona: "No aguanta"

En su condición de exportero, Cañizares ofreció su particular visión sobre la situación en la portería del Barcelona

El debate en la portería del Barcelona se enciende con la próxima llegada, procedente del Espanyol, de Joan García. Se junta la recuperación de Marc-André ter Stegen tras una lesión de larga duración y el sensacional momento del joven Joan García, uno de los porteros más en forma de la temporada que acaba de terminar.

CORDONPRESS Ter Stegen encaja un gol ante Cristiano Ronaldo durante el Alemania-Portugal de la Liga de las Naciones

Santi Cañizares, en su condición de exguardameta, pudo aportar luz a la puja que pueda existir por la portería del club azulgrana. Precisamente, una de las condiciones de Joan García para salir del Espanyol era poder jugar de titular, algo que hacía de forma inamovible el portero alemán antes de lesionarse.

"La lesión genera dudas, eso es una evidencia", declaró Cañizares, en referencia a los meses de inactividad de Ter Stegen. A sus 32 años y tras someterse a una operación de espalda, el alemán puede entrar en un momento decisivo en su carrera.

Cañizares advierte de lo delicado que puede ser su momento pero sabe de la contundencia y de lo que representa el portero alemán: "Si este chico ha quedado bien de la lesión, estamos hablando de un portero de primerísimo nivel, con la experiencia que necesita un equipo que compite por la Champions. Eso es evidente", comentó.

EFE Joan García, en el entrenamiento previo al partido ante Las Palmas

El conflicto, para Cañizares, puede venir precisamente si Ter Stegen está en plenas condiciones, lo que le hará no conformarse con el banquillo: "Ahí no es que va a haber duelo, es que van a saltar chispas", advirtió, recordando la tensión reciente vivida con la llegada de Szczesny y los posteriores debates sobre quién debería ser titular cuando Ter Stegen estuviera recuperado al final de la temporada. Cañizares advirtió: "Este tipo no se aguanta en el banquillo".

cañizares, sobre el presente y futuro de joan garcía

Respecto a Joan García, Cañizares fue rotundo: "Yo soy de Joan a muerte". Para él, el portero del Espanyol ha sido la sensación del año: "Tiene una gran personalidad", alabó.

Pero la jerarquía, de momento, pesa: "¿Ter Stegen son palabras mayores? Por supuesto que sí. No hay ninguna duda".

Sin embargo, la situación para el alemán puede volverse incómoda en cuanto a que la llegada de Joan García pueda parecer una maniobra para que el alemán se busque otro destino con el objetivo de que el Barça pueda ahorrarse la alta ficha que cobra.

Además, en El Partidazo de COPE se advirtió de la dificultad que tendrá, a su vez, el Barcelona para ejecutar la salida del futbolista: "Si el Barça le puede pedir salir, pero...".