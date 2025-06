La reacción de Juanma Castaño al conocer el posible destino de Imanol Alguacil: "Alucino"

Este viernes, 'Noticias de Gipuzkoa', aseguraba que Imanol Alguacil se marchará a Arabia Saudí para convertirse en el nuevo entrenador del Al Shabab. El técnico había negociado con el Sevilla, tal y como contó Víctor Fernández estos días en El Partidazo de COPE.

PA / Cordon Press Real Sociedad's manager Imanol Alguacil during a press conference at the Reale Arena in San Sebastian, Spain. Picture date: Wednesday March 5, 2025.

Pero su llegada al equipo hispalense se descartó en las últimas horas y habrían escogido a Matías Almeyda, tal y como contó nuestro compañero este jueves en el programa dirigido por Juanma Castaño. La situación del Sevilla es complicada, según la información del propio Víctor Fernández. Y la llegada de Imanol habría complicado más esa situación.

LA REACCIÓN DE JUANMA CASTAÑO AL CONOCER EL DESTINO DE ALGUACIL

Juanma Castaño, al escuchar toda la información de Víctor Fernández, se preguntaba qué haría Imanol Alguacil tras dejar la Real Sociedad. Y el director de El Partidazo de COPE, al conocer que tiene una oferta de Arabia Saudí, decía: "Yo alucino. O sea... ¿crees que es el momento de que Imanol se vaya a Arabia?".

Joseba Larrañaga, por su parte, se unía al debate y comentaba: "Yo creo que no tendrá ninguna urgencia para entrenar la próxima temporada. Se puede quedar en su casa tranquilamente esperando que le venga una oportunidad y no estará preocupado si no entrena".

Real Sociedad Imanol Alguacil, principal candidato al banquillo del Sevilla

Elías Israel se mostraba sorprendido con la opinión de Juanma Castaño y defendía que Imanol Alguacil pudiera entrenar en Arabia. "A lo mejor le han hecho una oferta económica fortísima y quiere vivir una experiencia fuera de España. Y creo que tenemos muy estigmatizado todo lo que rodea a Arabia Saudí", señalaba.

ELÍAS ISRAEL DEFIENDE La decisión de alguacil

A lo que Juanma Castaño respondía: "¿Cómo no voy a tener estigmatizado el fútbol árabe? El que va allí no va por la experiencia, va por dinero".

Elías Israel, por su parte, se mostraba fuerte con su postura y comentaba: "No. Perdóname, pero no es así". Y agregaba: "Lo digo con conocimiento de causa y hay entrenadores que entienden que hay momentos vitales para salir de España, de su lugar y para ir a buscar otras aventuras. Evidentemente, el dinero influye. Pero no es el único motor que les lleva a esos sitios".

Real Sociedad Imanol Alguacil entre gotas de agua en Zubieta

Para finalizar, Juanma Castaño cerró el debate con la siguiente reflexión. "No tiene nada de malo ir a Arabia. Pero el viaje de vuelta, profesionalmente hablando, es complicado. Creo que Imano tiene recorrido en cualquier liga grande antes de ir a Arabia, que para mí es un destino como última etapa en una carrera", aseguraba el director de El Partidazo de COPE.

CANALES DE WHATSAPP

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ y PINCHANDO AQUÍ.