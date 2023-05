La reflexión de Juanma Castaño sobre las palabras de Xavi y el racismo en el fútbol

Vinicius Júnior ha vuelto a denunciar el racismo que está sufriendo en España. Un video de la vergüenza al que acompaña con otro mensaje igual de demoledor que el video que concluye con un "no es fútbol, es inhumano". Hay gente, aunque sea una minoría, que sigue utilizando el color de la piel de su rival futbolístico para insultar. No es el primero que lo ha sufrido, ya que desde el episodio de Samuel Eto'o en La Romareda, en el que fue protagonista el colegiado Esquinas Torres, que este lunes estuvo en 'El Partidazo de COPE', han pasado 17 años.

Dani Alves, Iñaki Williams, Diakhaby, Akapo, Umtiti o Marcelo son algunos nombres de jugadores que se han visto en esta situación, pero sí que es cierto que lo de Vinicius en esta temporada ha sido más numeroso. El episodio de Mestalla fue la gota que colmó el vaso del brasileño y también del Real Madrid, que este lunes ha demostrado que va a ir con todo de la mano de su futbolista para que estos episodios dejen de suceder. Todo este lamento ha alcanzado una importancia internacional y no hay una parte del mundo en la que no se hable de esto.

El conflicto está a punto de estallar incluso entre Brasil y España. Flávio Dino, Ministro de Justicia de Brasil, sentenció en la madrugada de este lunes al martes que estudian adoptar el principio de extraterritorialidad con lo que está sufriendo Vinicius. Esto es que el Código Penal brasileño prevé, en situaciones excepcionales, aplicar su ley en caso de crímenes contra brasileños, incluso en el exterior. Lo explicó en su cuenta de Twitter justo después de que en 'El Partidazo de COPE' diera su punto de vista la personalidad más importante a nivel gubernamental del país sudamericano en la península, el embajador Orlando Leite.

Juanma Castaño suscribe de esta manera las palabras de Xavi Hernández

Pero si hay una persona que verbalizó de la mejor manera todo lo que está sucediendo con Vinicius Júnior para Juanma Castaño. Xavi no se ha escondido a la hora de valorar los incidentes ocurridos el domingo en Mestalla. Se ha mostrado contundente y ha llevado el debate más allá. El preparador considera que no se pueden permitir los insultos en los campos de fútbol y considera que ante cualquier falta de respeto deberían irse del césped. Es lo que ha llevado a Juanma Castaño a hacer esta reflexión en 'El Partidazo de COPE' que puedes escuchar aquí.

"El fútbol es el único deporte en el que se insulta. Estoy trabajando en el banquillo y me llaman hijo de tal y estoy trabajando. No veo a ningún panadero, maestro u obrero pasar por esto. Es momento de pararlo. ¿Insulto? Fuera, no se juega, nos vamos para casa. Es un mensaje para LaLiga o la Federación. No tengo que aguantar un insulto. Insulta a un obrero, te va a caer un ladrillo en la cabeza. No tengo que aguantar desfachateces. Hay que reunirse y ponerse duros. No se va a insultar a un estadio. No voy a una obra de teatro a insultar. No es positivo para la sociedad", reflexionó Xavi Hernández en rueda de prensa.