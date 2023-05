Esquinas Torres, en COPE: "Este protocolo es un paripé y no vale para nada; favorece a los racistas"

El Real Madrid agradece las muestras de cariño hacia Vinicius y señala a Rubiales El club blanco quiso agradecer las numerosas muestras de solidaridad y afecto recibidas y cargó contra la "pasividad" del presidente de la RFEF tras lo ocurrido en Mestalla. 22 may 2023 - 18:55

El excolegiado Víctor Esquinas Torres se pasó por El Partidazo de COPE para expresar su opinión acerca de toda la polémica de Vinicius en Mestalla. "La gestión de De Burgos Bengoetxea no fue idéntica. Lo mío no nace cuando Eto'o señala a dos personas. Eran más de 500 en un fondo ultra de La Romareda al unísono orquestando el grito del mono. La reacción fue de irse".

El delantero camerunés del Barcelona estuvo a punto de abandonar el partido que enfrentó a su equipo ante el Real Zaragoza por insultos racistas.

"Han pasado 17 años y no ha cambiado la legislación. El protocolo que tenemos de marzo de 2005 era el que intenté aplicar en 2006. Es un paripé que no vale para nada. Estoy harto de escuchar a los políticos que no cambian la ley", recordó.

"Este protocolo favorece a los racistas porque tienes que pedir por megafonía que se pare el partido. En el siguiente nivel tienes que hacer una especie de comité con los capitanes y volver a salir para dar la última oportunidad. Si nos hubiésemos ido todos ese día, todos hubiésemos reaccionado", indicó Esquinas Torres, en El Partidazo de COPE.







"La línea de la Real Federación Española de Fútbol de entonces era dejar que se fuera y sacarle roja. Estamos igual", añadió.

En cuanto a fortalecer la lucha contra el racismo, Esquinas Torres diferenció entre los insultos estándar y los que tienen connotaciones xenófobas.

"No pasa en otro deporte. Jamás he visto eso en un campo de baloncesto. Hago charlas para diferenciar un insulto estándar y lo que es un insulto xenófobo, homófobo o machista que tiene un sustrato cultural muy peligroso".

"En España estamos dando una imagen a nivel mundial que 17 años después seguimos dándola".





