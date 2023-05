El mensaje contundente de Xavi contra el racismo: "¿Insulto? Se para el partido y no jugamos"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, condenó enérgicamente los insultos racistas que recibió el jugador del Real Madrid Vinícius Jr. en Mestalla y aseguró que se debe poner fin a esta situación y defender a cualquier jugador más allá de los colores, y propuso dejar de jugar en cuanto se escuchen insultos en un campo.

"Yo estoy trabajando, en mi hábito laboral, y se acepta el insulto. Estoy en el banquillo y me llaman 'hijo de...'. No veo a un panadero sufriendo esto. ¿Insulto? Fuera y no se juega. Se ha acabado. Es mensaje para el presidente de LaLiga y la RFEF, hay que frenar todo esto", expresó en rueda de prensa.

El técnico blaugrana aseguró que ahora que es entrenador del Barça y tiene altavoz mediático, es momento para expresar lo que siente desde hace tiempo. "Vete a insultar a un obrero, que te va a caer un ladrillo en la cabeza. ¿Insulto? Se para el partido y no jugamos. Es momento para ello", reiteró el de Terrassa.

"No tengo por qué aguantar en mi horario laboral insultos y desfachateces. Siempre lo he pensado. No tenemos por qué aguantar esto, es muy desagradable. En otros deportes no pasa. ¿Qué pasa en el fútbol? Hay que educar a la gente y decir 'basta ya'. Hay que parar el partido e irse para casa. Yo lo veo así. Hay que frenar esto. Es un tema educacional. Me da igual si Vinicius o Eto'o. Me da igual el escudo. Hay que frenar el insulto, más allá del menosprecio que sea", añadió al respecto.

"Da igual la camiseta, Vinícius es una persona, no es futbolista del Madrid antes que persona, hay que defender a cualquier futbolista por encima de los colores. Defenderle, no a Vinícius, al profesional del fútbol, si esto sirve para que haya un antes y un después aquí estamos todos los profesionales para defender la profesión del futbolista, del entrenador, del periodista... no lo entiendo, como persona y ciudadano", ahondó.

Xavi lamentó que en pleno 2023 siga habiendo casos de racismo. "Es triste y lamentable. Condeno cualquier acto de racismo en cualquier campo y jugador, no hay escudos en esto. Se trata de personas y hay que condenar cualquier acto de racismo, como el de ayer en Mestalla a Vinícius. Nos tenemos que poner fuertes para erradicar el racismo", se sinceró.

"Aprovecho para decir basta. Si voy al teatro y no me gusta, me voy pero no insulto a nadie. No hay que insultar a jugadores ni a árbitros, tampoco. Es un tema generacional a cambiar entre todos porque no es positivo para la sociedad", expresó el técnico blaugrana.

Eso sí, discrepó con Vini Jr. respecto a que España o LaLiga sean racistas. "No veo que se llegue al punto de decir que España o la Liga es racista, pero hay actos de racismo. Si estamos en un entorno donde nos insultan y dicen de todo, es difícil ser un ejemplo y no rebotarte. Es lo que le pasa a Vinícius. Hay casos de racismo pero no diría tanto, que España sea racista", matizó.