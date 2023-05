Orlando Leite, en COPE: "Los españoles no son racistas, pero un grupo pequeño puede dañar a un país"

Orlando Leite, Embajador de Brasil en España, ha valorado en El Partidazo de COPE los cánticos racistas contra Vinicius en Mestalla de este pasado domingo. El jugador del Real Madrid detuvo el encuentro ante el Valencia y posteriormente se sucedieron las reacciones a los hechos desde Carlo Ancelotti pasando por el Gobierno de Brasil. Han sido muchos las istituciones, personalidades y deportistas que han mostrado su apoyo al jugador y Orlando ha querido reivindicar la oportunidad de erradicar estas situaciones en el mundo del deporte.

"Llevo pocoo tiempo en España pero no es la primera vez que escucho hablar de un tema como este. Vi lo que pasó con el muñeco colgado en el puente y hace en un partido de baloncesto también vimos gritos", ha empezado afirmando Orlando Leite sobre los diversos episodios racistas en el deporte. Y añadía: "Debemos aprovechar el momento como un punto de inflexión, sin olvidarnos de lo ocurrido".

"Debemos mirar hacia delante y aprovechar la oportunidad para que ese sea el último episodio de una situación desagradable para todo el mundo", comenta intentando tender puentes.

"No es la primera vez que ocurre esto con Vinicius y no es el único caso en el mundo del deporte. Hace poco sucedión con Yago Dos Santos, jugador de baloncesto, y no pasó nada. No hubo castigo". Afirma Orlando, sobre el caso de Yago Dos Santos que recibió gritos de 'm*n*, m*n*...' en un partido contra el Joventut. "El Ministerio Fiscal archivó el caso", concluye.

Para finalizar niega que España sea un país racista: "Los españoles no son racistas, pero un grupo por pequeño que sea tiene un poder muy grande para dañar a un país".