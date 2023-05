El Real Madrid, ahogado por la intensidad del calendario: "Piensan en lo suyo"

El Real Madrid no pudo conseguir la victoria ante el Manchester City, en la ida de las semifinales de la Champions League. El cuadro blanco acabó empatando el partido tras empezar ganando, con el gol de Vinicius Júnior, que luego igualó De Bruyne con un gran tanto. Una eliminatoria que se resolverá en una semana, en Manchester, con las estadísticas siendo desfavorables para los blancos.

Un detalle que muchos no pasan por alto es el descanso que el Real Madrid tuvo entre su compromiso previo, que fue la final de la Copa del Rey ante Osasuna, y el partido. La final de Copa terminó el sábado a la medianoche, y el martes el cuadro blanco ya estaba sobre el cépsed del Bernabéu para recibir al City. Solo 71 horas, un detalle que ha dado para mucho debate en 'El Partidazo de COPE'. Los tertulianos llegaron a una conclusión clara.





Ancelotti, enfadado con el calendario: "No tiene ningún sentido"

Uno de los más críticos con la estructuración de los partidos ha sido Carlo Ancelotti, en los días previos a la final contra el Manchester City. El italiano fue muy duro con el calendario días antes de la final de Copa y de la decisiva eliminatoria de la Champions. Aseguró que es algo que le perjudica y que requiere de una revisión.

"El calendario, objetivamente, no tiene ningún sentido. Es un calendario demasiado apretado, con demasiados partidos", señaló el italiano. Sobre todo, cree que los más perjudicados son los futbolistas y su salud. "Tenemos que evaluar la salud de los jugadores, que son la parte más importante del fútbol. Aquí cada uno piensa en lo suyo, la Federación piensa en lo suyo, y los jugadores no pintan nada para ellos. Esto no es correcto, no es una buena línea. Tiene que cambiar algo, demasiados partidos", señaló el técnico italiano.

"Que Carlos III piense en el Real Madrid"

El debate en'El Partidazo de COPE'lo empezó Rubén Martín, al recordar que el Manchester City va a tener menos tiempo de descanso de lo previsto por la celebración de Eurovision. Al jugar elManchester City ante el Everton en Liverpool, el partido del equipo citizen será el domingo, y no el sábado, para evitar aglomeraciones.

"¿Te imaginas que en LaLiga le dan un día menos de descanso al representante de la Champions, como le ha pasado al City?", señaló el comentarista de 'Tiempo de Juego'.

Algo que no le gustó a uno de los responsables del Real Madrid en la Cadena COPE, Miguel Ángel Díaz, que recordó lo perjudicado que ha sido el Real Madrid esta temporada por el calendario. "71 horas solo de descanso, no puede parecer normal, y es problema del fútbol", dijo Miguelito en 'El Partidazo de COPE'.

"Que tengamos una final de Copa un sábado a las 10 de la noche, y unas semifinales el martes, no es normal. No es normal para nada. Hay muchas instituciones que tendrían que intentar solucionar esto y cada una piensa en lo suyo. A mí no me parece normal, aunque sea complicado", añadió Miguelito, que luego tuvo una pequeña discusión con Isaac Fouto.

"Parece más fácil de lo que es, y más con un Mundial de Qatar. Pero... las cosas son mejorables", señaló Fouto, dando la razón a Miguelito. "Carlos III tendría que haber movido la coronación para que descanse el Madrid, por favor", terminaron los contertulios a modo de broma.