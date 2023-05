DIRECTO | Real Madrid - Osasuna; Modric, suplente en el once del Real Madrid

Ha dicho MIGUELITO que Ceballos es baja en el Real Madrid por unas molestias en el muslo derecho. Ha sido descartado junto a Mendy, por lo que no estará en el banquillo.

Informa @miguelitocope:

"Ceballos tiene molestias en el muslo derecho y va a ser baja en la final".





INFORMA ANDRÉS OCAÑA: Han existido incidentes en la previa de la final entre ultras de Real Madrid y de Osasuna, que no han ido a más. Está todo controlado a poco menos de dos horas de que empiece la final.





ONCE DEL REAL MADRID: Modric no es de la partida en el once de Ancelotti y sí lo es Tchouaméni en el pivote. Además, Alaba también sale de inicio en la línea de centrales.

Hay que recordar que habrá un show previo en La Cartuja, que empezarán Bryan Cross, Soraya, Marta Sánchez y Romy Low a las 19.15 horas. A las 20.10 horas será el turno de Alaska y Mario, mientras que Ozuna saldrá a las 20.25 horas.

Gran ambiente en Sevilla por parte de los aficionados de Osasuna y Real Madrid en Sevilla. Una gran tarde para el fútbol español.





¡¡¡¡¡HOLA, HOLA!!!!!! ¡BIENVENIDOS A LA FINAL DE LA COPA DEL REY! Real Madrid y Osasuna se miden en La Cartuja en un partido, a priori, muy decantado para el conjunto blanco, que busca su primera Copa del Rey desde 2014. Los rojillos han invadido Sevilla sin nada que perder, tratando de buscar una sorpresa heroica que les daría el primer título grande de su historia. Carlo Ancelotti ya aseguró la importancia de este partido, encuadrado antes de las semifinales de la Champions ante el Manchester City. Lo vivimos en Tiempo de Juego, con la narración de Manolo Lama y los comentarios de Paco González, Pepe Domingo Castaño, Poli Rincón, Miguel Ángel Díaz, Roberto Torres y todo el equipo de Tiempo de Juego. ¡ESTO EMPIEZA!

El técnico de Osasuna resaltó el "valor incalculable del sentimiento de pertenencia" al conjunto 'rojillo' por parte de la afición.

El entrenador del Real Madrid no ha descartado las presencias de Alaba y Modric en la final de este sábado ante Osasuna y señala que si ganan, lo celebrarán.

