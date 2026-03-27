Juan de Dios Crespo, sobre el recurso de Senegal contra Marruecos: "Soy muy optimista"

El insólito desenlace de la Copa de África ha desembocado en una batalla legal que se decidirá en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). La Federación de Senegal ha contratado al abogado español Juan de Dios Crespo para recurrir la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de otorgar la victoria a Marruecos, después de que Senegal se hubiera proclamado campeona en el terreno de juego.

La polémica se originó en la final del torneo, cuando la selección de Senegal abandonó brevemente el campo. A su regreso, y tras un penalti fallado por Marruecos, un gol de Senegal en la prórroga le dio el título. Sin embargo, la Federación Marroquí presentó un recurso de apelación que fue estimado por la CAF, argumentando que el abandono del terreno de juego invalidaba el resultado.

De forma sorprendente, el comité de apelación de la CAF le concedió a Marruecos la victoria por 3-0, pero no el título de campeón, ni la copa, ni las medallas, ni el premio económico. Una resolución que el equipo legal de Senegal considera incongruente y que ahora buscan revertir en el TAS.

La defensa de Senegal: "El árbitro es la autoridad máxima"

Aitor Vicente en la celebración de la selección de Senegal

El principal argumento de la defensa senegalesa, según explicó el propio Juan de Dios Crespo en 'El Partidazo de COPE' con Joseba Larrañaga, se basa en un principio fundamental del fútbol. "El árbitro empieza un partido y el árbitro acaba un partido, punto", sentenció el letrado. Sostienen que el colegiado es la máxima autoridad y su decisión de continuar y finalizar el encuentro no puede ser revocada por un comité.

El árbitro empieza un partido y el árbitro acaba un partido, punto"

Crespo calificó la decisión de la CAF como "absolutamente injusta" y "contraria a derecho". Además, destacó la peculiaridad de la reclamación marroquí, que pedía el partido, el título, la copa, las medallas y el dinero, pero solo obtuvo una victoria parcial. "Tenemos una persona interesante, pero no es campeón, pero no tiene la copa", ironizó el abogado sobre la situación actual de Marruecos tras la resolución.

Precedentes y optimismo en el TAS

El equipo jurídico de Senegal confía en su victoria en el TAS, apoyándose en la jurisprudencia existente. "Hay casos que son similares a este caso, no idénticos, pero son similares", afirmó Crespo, confirmando que ya han realizado un "estudio intenso" de dichos precedentes. Esta base jurídica le permite mostrarse muy seguro del éxito de su recurso: "Aquí soy muy optimista, de verdad".

Aquí soy muy optimista, de verdad" Juan de Dios Crespo

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Imagen de la final de la Copa de África entre Marruecos y Senegal

Juan de Dios Crespo es uno de los abogados más reputados en el derecho deportivo a nivel mundial, con más de 500 casos en el TAS desde 2002. Su contratación, facilitada por su dominio del francés, idioma en el que se llevará el caso, es una muestra de la determinación de Senegal por recuperar el título.

Plazos del proceso

Aunque un proceso ordinario en el TAS puede durar entre nueve y doce meses, la Federación de Senegal ha solicitado un procedimiento de urgencia que podría acortarlo a dos. Sin embargo, Crespo estima un plazo intermedio. "Yo espero que para final de julio o en agosto", concluyó, situando la resolución definitiva para después del Mundial.