Real Madrid y City lo dejan todo pendiente para Manchester

Modric: "Hemos merecido más, nosotros tuvimos más oportunidades" El jugador del Real Madrid habló en Movistar del empate ante el City en la ida de semifinales de la Champions.

















El guardameta belga del Real Madrid, Thibaut Courtois (i) y el delantero noruego del Manchester City, Erling Haaland, se saludan.EFE









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





LAS OPINIONES DE LOS COMENTARISTAS DE TIEMPO DE JUEGO

SANCHÍS:"Estoy encantando con lo que he visto"





FINAL | Real Madrid, 1 - Manchester City, 1

90+2'. El Madrid pierde balón en el centro del campo, pero el público quiere más y el esférico vuelve a los madridistas.

TOMÁS GUASCH:"Me vale este marcador, hay que jugar dos finales".

90'. ¡¡¡¡¡PARAAAAADON DE EDERSON!!!!! Tchouameni se saca un recurso desde fuera del área y balón a córner. Vaya mano del portero del City. Artur Dias añade tres minutos más.

86'. Falta muy peligrosa de Bernardo Silva, que se duerme, a Vinicius y amarilla. Vienen más cambios en el conjunto de Ancelotti. Aplausos para Modric.

84'. Ovación del Bernabéu a Kroos, que deja su sitio a Tchouameni.

POLI RINCÓN:"Un gol ahora..."

81'. El City, con el balón, parece conformarse con el marcador. Entra Asensio al verde.

79'. Camavinga mete el pie abajo y ve la amarilla por perder el balón. Asensio y Tchouameni se preparan para entrar.

78'. Camavinga saca petróleo de una falta de Bernardo Silva. Kroos, con el balón... ¡¡¡PARADÓN DE EDERSON!!! El brasileño detiene con dificultades el remate de cabeza de Benzema.





75'. El City aguanta el balón; el Madrid ya no presiona. Sale Rodrygo a la contra... Grealish se hace con el esférico.

POLI RINCÓN:"Rodri es un mediocentro brutal".

71'. Amarilla a Gundogan tras una pérdida de balón en el vértice del área. Buena recuperación del Madrid.

MANOLO LAMA: "Vinicius tenía que haber seguido a por el balón".

67'.¡GOLAZO! De Bruyne manda un zapatazo al palo de Courtois y el City, cuando mejor estaba el Madrid, iguala el partido. Ancelotti, amonestado, porque le dice al cuarto árbitro que el balón salió antes por la línea de banda.

65'. El partido se rompe y cualquiera puede marcar.

PACO GONZÁLEZ:"Rodrygo está haciendo unos 20 minutos de escándalo".

62'. Artur Dias le dice a Valverde que no hay penalti por manos de Grealish.

60'. La estrategia de Ancelotti funciona. Ha terminado más jugadas a balón parado en estos cinco minutos que en toda la primera parte. Camavinga protesta un agarrón de Rodri.

58'. Guardiola le pide un poco de intensidad a los suyos, tras una doble ocasión del Madrid.

55'. Enorme Alaba al corte porque Haaland ya había orientado la opción del disparo. El City jugará en corto el saque de esquina.

TOMÁS GUASCH:"¿Va a ser posible aguantar el 0 en el marcador?"

El delantero noruego del Manchester City Erling Haaland (2i) junto a los jugadores del Real Madrid Eduardo Camavinga (i), Karim Benzema (2d) y Thibaut Courtois.EFE





52'. ¡¡¡¡PARADÓN DE COURTOIS!!! El belga detiene un mano a mano a De Bruyne. El portero madridista se duele de la muñeca tras el zapatazo de su compatriota.

50'. ¡¡¡¡CÓRNEEEER!!!! Vaya triangulación del Madrid que termina con un remate escorado de Benzema.

SANCHÍS:"El Madrid es un equipo diseñado para tener el balón".

48'. El Madrid tiene clara la idea de juego de no regalar nada al rival. Carvajal, al suelo, balón a córner. Calientan cinco jugadores del City.

46'. Los dos entrenadores no van a tocar nada. Empiezan a salir los jugadores.

DESCANSO | Real Madrid, 1 - Manchester City, 0

El delantero brasileño del Real Madrid Vinicius Junior celebra el 1-0.EFE





44'. La primera parte va llegando a su fin con un encontronazo entre Carvajal y Grealish. Dos minutos de añadido. Amarilla a Kroos por una dura entrada a Gundogan en la zona central.

42'. Gundogan la pone al segundo palo, no encuentra rematador... la jugada termina con una falta en ataque del City.

POLI RINCÓN: "Esto es una lección magistral de Ancelotti".

TOMAS GUASCH:"Minutos importantes en la eliminatoria".

36'. ¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOLLLLL!!!! Transición rápida para el Madrid, recula la defensa del City y Vini, con la pierna derecha desde fuera del área, cambia el cuento y marca el primero de la noche. Ruge el Bernabéu.

35'. Artur Dias invalida el remate de Benzema en el corazón del área por controlar el balón con la mano.

MANOLO LAMA: "Ya va cambiando el cuento".

El delantero noruego del Manchester City Erling Haaland (d) y el portero belga del Real Madrid, Thibaut Courtois.EFE





33'. Walker al cruce, primer córner a favor del Real Madrid. Akanji la despeja arriba. Ya llega el conjunto de Ancelotti al área.

31'. Rodrygo la pone al segundo palo, no llega Vinicius. El Madrid tiene muy claro a lo que hay que jugar.

28'. Choque de Rüdiger sobre Gundogan que obliga al colegiado portugués a detener el encuentro cuando iniciaba una contra el Madrid. Siguen atendiendo al capitán del City.

27'. Artur Dias señala la falta de Carvajal sobre Grealish, uno de los más activos del partido. Sigue el dominio visitante.

25'. Esto es lo que busca el Madrid. Stones, con el gancho, salva un centro lateral de Vinicius hacia Benzema, en el primer error del City en la salida de balón.

POLI RINCÓN:"Me preocupa que Rodri haya cogido el balón".

22'. Todo el City en terreno del Madrid. Monólogo del equipo inglés y pitada del Bernabéu por la larga posesión del rival.

18'. Buena bronca del técnico del City, Pep Guardiola, a Stones por no ayudar en labores defensivas.

TOMÁS GUASCH:"El partido es insoportable".

El centrocampista portugués del Manchester City Bernardo Silva (i) pelea un balón con el centrocampista croata del Real Madrid Luka Modric.EFE





15'. Tercera llegada con peligro del Manchester City. Haaland, suave a las manos de Courtois.

13'. Segundo paradón de Courtois. Rodri buscó el ángulo abajo, mano dura del belga... balón a la esquina.

POLI RINCÓN: "Ellos juegan con cinco en el centro del campo".

11'. El partido recuerda mucho al de la temporada pasada, con un City que busca desgastar el centro del campo madridista.

TOMÁS GUASCH:"Se ven superiores".

8'. Primera parada de Courtois, tras un pase largo de Haaland que De Bruyne recoge en la frontal del área para rematar al primer palo. Córner para el City.

7'. El público del Bernabéu aplaude porque el equipo sale de la presión visitante. Modric inicia jugada con Camavinga.

SANCHÍS:"Le dura muy poco el balón al Madrid".

4'. Ojo a la contra de Vinicius... ¡¡qué pena el control de Benzema porque le dejaba solo ante el portero!!

2'. Grealish se duele de la entrada anterior a Rodrygo. El City sale bien de la presión del Madrid.

1'. Suena el himno de la Champions. Jugadores preparados.... últimos saludos. El City se coloca a la derecha, el Madrid, a la izquierda. Primera posesión para el conjunto de Guardiola. Falta dura de Grealish a Rodrygo.

Caras de concentración de los blancos, escuchando las últimas palabras de Ancelotti. Esto está a punto de comenzar. Tifo y banderas al aire. Espectacular el ambiente en el Bernabéu.

Pancarta desplegada por aficionados del Real Madrid antes del partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones.EFE





Cuenta atrás, presentamos el no va más ahora mismo en el fútbol mundial, en Tiempo de Juego.¡¡¡Empezamos!!!

El colegiado portugués Artur Dias dirigirá el Real Madrid-Manchester City. "El peor arbitraje de la Champions de esta temporada es de este señor", apunta Pedro Martín.

Centenares de aficionados del Real Madrid se dieron cita en la plaza de los Sagrados Corazones y calles aledañas para alentar a su equipo en la llegada del autobús al estadio Santiago Bernabéu.

Once del Manchester City: Pep Guardiola apostará por Kyle Walker para sustituir al lesionado Nathan Aké.

Once del Real Madrid: Ancelotti no especula en el Santiago Bernabéu y sale al ataque con su tridente intocable. Rüdiger y Modric, novedades, en un once con Camavinga de lateral.

¡Hola, Hola! El Real Madrid buscará dar el primer paso para estar en una nueva final de la Liga de Campeones con el mejor resultado posible en la ida de las semifinales ante el Manchester City, donde espera que la magia del Santiago Bernabéu también tenga efecto sobre un rival de mucho nivel y con la amenaza que supone Erling Haaland.