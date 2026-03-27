Los planes de Luis de la Fuente con Lamine Yamal en los partidos contra Serbia y Egipto

La alineación de la Selección Española para el próximo partido amistoso frente a Serbia (viernes, 27 de marzo a las 21 horas) está generando un intenso debate. En el programa 'El Partidazo de COPE', con Joseba Larrañaga, el periodista Miguel Ángel Díaz ha lanzado su apuesta sobre el posible once titular de Luis de la Fuente, una alineación que incluye varias novedades: "Unai Simón en la portería. Porro, lateral derecho; Cucurella, lateral izquierdo; Cubarsi y Laporte, pareja de centrales; Zubimendi, Pedri Fermín; Y arriba, yo creo que Víctor Muñoz, Álex Baena y Mikel Oyarzabal".

La defensa, a examen

En la línea defensiva, surgen las primeras dudas. Aunque la pareja de centrales podría ser Cubarsí-Laporte, Miguel Ángel Díaz ha señalado que no da "por muerto a Le Normand", un jugador que ha sido titular habitual con De la Fuente. Además, se ha confirmado la mala suerte de Pubill, quien estaba en la prelista del seleccionador pero se ha perdido la convocatoria por una lesión en las costillas, lo que obligó a llamar a Cristian Mosquera.

Rodri y Zubimendi, ¿juntos?

El gran debate en el centro del campo es si Rodri y Zubimendi pueden jugar juntos. Durante el programa, se ha planteado la posibilidad de alinear a ambos, recordando la exitosa pareja formada por Busquets y Xavi Alonso en 2010. Esta opción implicaría devolver a Pedri a la mediapunta, una idea que gana fuerza ante la ausencia de Fabián Ruiz.

La compatibilidad de ambos mediocentros ha sido respaldada por los colaboradores del programa, que lo ven factible. De hecho, la opinión de Mario Suárez ha sido contundente: "Si mañana fuese la 'Finalissima' contra Argentina con esta convocatoria, yo pondría a Zubimendi, Rodri y Pedri".

Las sorpresas en ataque

En la delantera, la apuesta de Díaz ha incluido la sorprendente titularidad de Víctor Muñoz, de quien ha dicho que está "muy bien, es un avión". Sin embargo, otros analistas han apuntado que Víctor es un delantero que puede jugar en banda, pero se siente más cómodo como segundo punta. Se ha destacado que a Luis de la Fuente le gusta "llegar a línea de fondo, buscar el 1 contra 1", un perfil que encajaría más con extremos puros como Yamal, Jeremy Pino y Barrenechea.

Respecto a Lamine Yamal, la gran estrella emergente, el análisis apunta a que no será titular en los dos partidos. "No creo que sea titular en los 2 partidos", ha comentado Díaz, quien cree que participará en ambos encuentros pero no iniciará en los dos, con el objetivo de gestionar sus minutos y dar entrada a otros jugadores.