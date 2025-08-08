La reacción de David Sánchez a la marcha de Iñigo Martínez del Barça: "Honores"

La reacción de David Sánchez a la marcha de Iñigo Martínez del Barça

El Fútbol Club Barcelona sigue dando que hablar en este verano. Si primero era por toda la polémica con Ter Stegen y su lesión, ahora la noticia es la marcha del central vasco Iñigo Martínez.

EFE Iñigo Martínez celebra con sus compañeros el tercer gol del equipo

la marcha de iñigo

Este jueves saltó la noticia cuando se empezó a saber que Iñigo Martínez no entrenaba con sus compañeros con permiso del club al tener encima de la mesa una oferta de Arabia para jugar en el AL-Nassr la próxima temporada.

Movimiento de mercado que nadie esperaba y que va a traer una importante rebaja en la masa salarial del club blaugrana.

Iñigo se irá gratis, pero va a liberar 14 millones de euros en la masa salarial blaugrana. Una masa tan necesitada ya que a día de hoy, el club presidido por Joan Laporta no ha podido inscribir a sus nuevos fichajes, asique este movimiento ayudará a realizar esas gestiones.

(EPA) EFE El defensa del Barcelona Íñigo Martínez celebra el título de Liga al final del encuentro de la jornada 37 de LaLiga entre FC Barcelona y Villarreal CF

ter stegen

Y dentro de esas inscripciones del Barça, jugaba un papel importante el guardameta alemán Marc André Ter Stegen debido a su lesión.

La polémica con respecto a su periodo de baja ha hecho que el club blaugrana le haya abierto un expediente ante la negativa del jugador a la hora de firmar el informe médico tras su operación de espalda y que el Barça pensaba mandar a LaLiga para su evaluación en la Comisión Médica.

La tensión fue a más cuando este jueves el Barça confirmó que le retiraba de la capitanía. Labores que ahora hará Ronald Araujo.

Ter Stegen se queda sin galones

la reacción de david sánchez

El comentarista de El Partidazo de COPE, David Sánchez, se pronunció sobre esta salida de Iñigo Martínez y él no tiene dudas: "Honores".

"Ni un reproche a Iñigo Martínez. Profesional top. Mejor central del equipo. Comportamiento ejemplar. Líder. Se entiende que con 34 palos acepte la oferta de Arabia", escribió David en su cuenta oficial en la red social 'X'.

Y mientras tanto, el Barça continúa preparando su debut en Primera División en Mallorca el próximo sábado 16 de agosto a las 19:30h.

El equipo de Hansi Flick ha confirmado que cuenta con un contratiempo ya que el delantero polaco Robert Lewandowski se perderá el encuentro ante el Como en la final del Joan Gamper por lesión y es duda para ese debut liguero.