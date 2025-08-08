Emilio Pérez de Rozas señala la verdadera razón de la salida de Iñigo Martínez del Barcelona: "Las mentiras que no funcionan"

Pérez de Rozas no entiende que la directiva del Barcelona diga que todo está bien "y se acose a Ter Stegen y echen al mejor central"

La salida de Iñigo Martínez, gratis, del Barcelona para poner rumbo a la liga de Arabia Saudí fue uno de los temas que se analizaron en El Partidazo de COPE de este jueves, en el que Emilio Pérez de Rozas fue especialmente incisivo a la hora de denunciar la contradicción permanente en la que, dice, vivir la directiva que preside Joan Laporta.

Durante los últimos días, aparte de la sorprendente salida del central, cuya marcha libera una gran masa salarial, se ha hablado mucho de las maniobras que el Barcelona ha realizado para quitarle a Ter Stegen la capitanía antes de que la plantilla decida nada.

LAS MENTIRAS DEL BARCELONA, SEGÚN PÉREZ DE ROZAS

Todo esto, para Pérez de Rozas, se traduce en las constantes mentiras del Barça: "¿Te has dado cuenta de todas las mentiras que ha contado el Barça y que no han funcionado?", se preguntaba.

El periodista recuerda que Laporta lleva cuatro años y cinco meses desde que fuera reelegido como presidente del Barcelona, "y está en la misma situación de siempre. Si todo estuviera como dicen de que no hay ningún problema, entonces ¿para qué acosan a Ter Stegen? ¿Para qué le quitan la capitanía momentáneamente? ¿Para qué le expedientan con un expediente que no va a ningún sitio?".

Pérez de Rozas mantiene que Ter Stegen "no ha transgredido ninguna norma. No hay ningún papel que diga que él tiene que dar autorización para que utilicen sus datos personales", y lo que cree que hay detrás de esa situación es que nadie en el Barça quiere "que haga el discurso como capitán en el Gamper, por si acaso en el estadio pequeñito de Johan Cruyff, se le ocurre a alguien aplaudir a Ter Stegen o pitar a Laporta, que estaría en el palco sufriendo ese agravio".

Más sorprendente le parece que el equipo deje marchar gratis a Iñigo Martínez, "que fue el mejor central del año pasado. Con 34 años es titular del Barcelona. Ahora bien, como al señor Hansi Flick no se le puede decir nada, pues el señor Hansi Frick suelta a Ter Stegen, suelta a Íñigo Martínez y van tirando".

Pérez de Rozas concluye que todo esto está pasando por un hecho más sencillo: "Porque no tienen fair play financiero y porque no tienen el 1:1".