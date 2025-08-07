El Barça retira la capitanía a Ter Stegen

El Barça ha decidido retirar la capitanía a Marc Andé Ter Stegen después de abrirle un expediente disciplinario, aunque matiza que es de carácter provisional mientras el expediente no se resuelva definitivamente. Mientras tanto, la capitanía recae en Ronald Araujo. El club azulgrana ha dejado claro que la decisión ha sido tomada de manera consensuada con el director deportivo, Deco, y el staf técnico, encabezado por Hansi Flick.

Ter Stegen ha acudido esta mañana a la Ciudad Deportiva para someterse a un control médico rutinario de su lesión, se ha encontrado con sus compañeros , pero no con Flick, quién desde hace días ya le había dejado claro que sus porteros iban a ser Joan García y Szczesny.

El "caso" Ter Stegen comenzó el 29 de julio cuando fue reintervenido de la lesión lumbar de la que ya se operó en 2023. Posteriormente y motu propio, el portero alemán hizo público que el tiempo de recuperación sería de tres meses, por lo que, en esas circunstancias, el club azulgrana no podría usar su baja para inscribir a los fichajes de pretemporada, especialmente el de Joan García, prioridad absoluta del club.

El asunto se agravó ante la negativa de Ter Stegen de firmar la autorización para que el club presentara el informe médico ante la Comisión Médica de LaLiga por lo que el Barça no ha podido utilizar esa baza para inscribir jugadores al no saber el tiempo de baja y todo ello a once días del inicio de la competición.

Será Araujo quién luzca el brazalete de capitán el domingo contra el Como en el trofeo Joan Gamper en el que la presencia de Ter Stegen, convaleciente de su operación en la espalda, es duda por la repercusión que puede tener entre los aficionados barcelonistas después del pulso que le ha echado al club.