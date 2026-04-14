La pregunta irónica que David Sánchez le haría a Lamine Yamal: "¿Si quieres ser feliz por qué no te vas a jugar con Marruecos? Aquí te van a hacer la vida imposible"

El periodista David Sánchez ha planteado la que, para él, sería la pregunta clave que le haría al joven talento del FC Barcelona, Lamine Yamal. En una reflexión sobre el futuro del jugador y de la rueda de prensa previa a los cuartos de Champions contra el Atlético de Madrid: "¿Si quieres ser feliz en la vida por qué no te vas a jugar con Marruecos? Aquí te van a hacer la vida imposible".

Argumenta que en España se le estará esperando "a la mínima", sometiéndolo a un escrutinio que podría ir más allá de lo puramente deportivo.

EFE Lamine Yamal, en la rueda de prensa previa al partido ante el Atlético

La presión sobre el joven talento

Estas declaraciones surgen en un contexto en el que el propio Lamine Yamal ha hablado sobre la carga que soporta a su corta edad. "He tenido la suerte que, desde pequeño, he tenido que coger más responsabilidades de las que debía, estoy un poco acostumbrado y sólo pienso en disfrutarlo", ha afirmado el extremo azulgrana en una reciente rueda de prensa.

(EPA) EFE El entrenador del Barcelona, el alemán Hansi Flick, da instrucciones al delantero Lamine Yamal durante el partido contra el Mallorca

Pese a la presión externa, el jugador se muestra centrado y con ganas de afrontar los retos deportivos, asegurando que "en estos momentos es cuando salen los jugadores de verdad". Yamal confía plenamente en su equipo y en su capacidad para superar las adversidades. "Tenemos mucha calidad, jugadores de clase mundial. Confío en el equipo", ha remarcado.

El joven canterano ha reafirmado su compromiso con el club, destacando el valor de los jugadores formados en La Masia. "Somos todos de la casa, el Barça lo amamos y lo daremos todo hasta el final", ha añadido, prometiendo lucha incondicional: "Si caemos eliminados, será luchando hasta el final. Dejaremos todo por este escudo".