Paco González resume la remontada del Real Madrid con algo que pasó antes del partido: "Empezó y acabó"

El Santiago Bernabéu es un estadio imponente y se demostró de nuevo este miércoles con un guion que sólo pasa en el feudo madridista. Y que, aunque parezca increíble, se repite. Paco González desveló en El Partidazo de COPE que no creía en la remontada antes de que pasase, aunque señala que hubo algo antes del partido que se lo decía.

Los infinitos remates de los dos brasileños del Real Madrid, Vinícius y Rodrygo, no sirvieron para nada. Tampoco el apagado fútbol de Bellingham, que no marcó la diferencia. Ni ningún otro nombre de los más suntuosos que tiene la plantilla blanca fue capaz de superar al Bayern Múnich. Sólo uno, tal vez el más inesperado, Joselu, se erigió como el gran protagonista.

De Rodrygo ante el Manchester City en la última conquista de la 'Champions' a Joselu Mato frente al Bayern en otra semifinal para el recuerdo. Nombres para la eternidad del rey de Europa. De un Real Madrid bendecido en la Liga de Campeones, que nunca se da por vencido y con el impulso del Santiago Bernabéu supera cualquier dificultad que se le presenta. Por extrema que sea.

En el templo donde el himno de la Liga de Campeones se canta con tanta potencia como el propio. Cuando el Bayern rozaba la reedición de la final alemana, once años después, ante el Borussia Dortmund, castigando al Real Madrid con su propia medicina. Con Neuer inconmensurable hasta un error que cambió el rumbo y levantó de la lona a un equipo que lo da todo hasta el último segundo.

Cuando a Bellingham se le estaba poniendo cara de Mbappé, muy criticado en el PSG después de caer eliminado 24 horas antes frente al Dortmund, apareció Joselu. Su doblete, en apenas dos minutos, el 88 y el 90, obró un milagro en el que todos creían dentro de un estadio que incluso se frota las manos cuando su equipo pierde.

Carlo Ancelotti, abrazado junto a Rudiger y Vinicius. CORDONPRESS

En la casa del Real Madrid gusta la épica. Ganar sin sobresaltos no está de moda en el Bernabéu. Y si encima el héroe es alguien a quien no se le espera, la leyenda crece. Y, Joselu, sin duda, fue ese nombre al que su afición encumbró de forma inesperada, invisible en el banquillo hasta el minuto 70, cuando entró al campo para firmar un doblete que ya es historia.

Como en los octavos de final de 2022 contra el PSG, hubo un error del portero. Entonces, de Donnarumma ante Benzema, y este miércoles, de Manuel Neuer en un disparo de Vinícius que sirvió el 1-1 de Joselu Mato. En los cuartos de final el Chelsea de Tuchel vivió otra remontada y este miércoles Tuchel revivió aquel 12 de abril.

Joselu, en boca de gol cuando la grada del Bernabéu echaba el resto impulsando a su equipo, mandaba a la red el centro de Rüdiger en un gol anulado en primera instancia y concedido desde el VAR ante la locura colectiva. Ya no hubo reacción de un Bayern noqueado. Otra noche de épica en Chamartín.

"Empezó y acabó"

Lo habían visto antes, pero aun así es muy difícil pensar que esa remontada iba a llegar. "Quiero preguntarles a los comentaristas del partidazo si en el minuto 80 con 0-1 en el marcador, ellos pensaban que iba a volver a suceder", cuestionó Juanma Castaño a los tertulianos de El Partidazo de COPE.

Fiesta en las gradas del Santiago Bernabéu en el Real Madrid - Bayern Munich. Neuer, en primer plano. EFE

"Yo no, pero en el 88 cuando marca Joselu he pensado: ¿a qué mete el otro?", destacaba Paco González, "pero antes de la prórroga, antes de la prórroga, de repente he pensado: lo vuelve a hacer". En cualquier caso, el director de Tiempo de Juego señala que "el partido empezaba con un cartelón gigante que ponía el Madrid nunca se rinde y ha terminado con el Madrid nunca se rinde".