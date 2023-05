Paco González desvela las fechas en las que LaLiga quedó para reunirse con Vinicius

Paco González desveló en El Partidazo de COPE las dos fechas en las que LaLiga había cerrado dos reuniones con el jugador del Real Madrid Vinicius Junior para hablar de los problemas de racismo pero a las que el brasileño, después de aceptar, acabó no presentándose.

El pasado domingo, cuando ocurrió toda la polémica en Mestalla con los insultos racistas de aficionados del Valencia a Vinicius, explotó todo el problema que lleva viviendo el jugador brasileño en LaLiga española durante varias temporadas. Tras este partido, Vinicius publicó en sus redes una queja por la actitud del organismo presidido por el Javier Tebas, acusándole de no hacer nada contra los continuos ataques racistas que sufre en varios campos españoles.





El presidente de LaLiga, Javier Tebas, respondió a este tweeet del madridista acusándole de no haberse presentado a las dos reuniones en las que se le convocó para intentar solucionar los problemas racistas que estaba sufriendo y a las que no acudió.

"Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a LaLiga es necesario que te informes adecuadamente", escribió Tebas en su cuenta oficial de Twitter.

Paco González desvela las fechas de las reuniones

Este miércoles 24 de mayo, Javier Tebas habló en una entrevista en la ESPN brasileña y pidió perdón a Vinicius por ese tweet que puso el pasado domingo, acusándole de no haberse presentado a dos reuniones en las que LaLiga le pretendía explicar las competencias de la empresa en los casos de racismo: "No pretendo atacar a Vinícius, pero si así lo ha entendido mucha gente en Brasil, tengo que pedir excusas. No era mi intención. O me expliqué mal o no era el momento", dijo Tebas en alusión al mensaje que publicó.

El director de Tiempo de Juego afirmó que, tras el Mundial de Clubes, es LaLiga la que da el paso para hablar con Vinicius diciendo que está preocupada por el tema y busca intermediarios con él para concertar una cita. Finalmente, quedan con él del 13 al 20 de febrero, una semana en la que no había fútbol, pero se acaba aplazando porque el brasileño lo pide. Paco González cree que es el Real Madrid el que le dice que no se reúna con LaLiga.

Después de esto, Vinicius vuelve a sufrir varios episodios racistas en partidos de LaLiga y quedan el miércoles 29 de marzo a las 16 horas de la tarde, aprovechando un parón de selecciones. Esa semana, Brasil había jugado un amistoso ante Marruecos el 25 y el miércoles no había fútbol. Al final, Vincius decide no presentarse tampoco. Paco vuelve a creer que es el Real Madrid el que le dice que no se reúna.

Por estas dos reuniones a las que finalmente no acudió Vinicius, Javier Tebas contesta al tweet del brasileño después de toda la polémica de Mestalla y acaba pidiéndole perdón por su actitud.