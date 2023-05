Vinicius carga contra LaLiga: "El premio que ganan los racistas es mi expulsión. No es fútbol, es LaLiga"

El jugador del Real Madrid Vinicius Junior condenó en su Instagram la expulsión sufrida ante el Valencia por una agresión a Hugo Duro tras recibir unos insultos racistas desde la grada de animación del Valencia. El partido entre el Valencia y el Real Madrid se tuvo que detener en el minuto 71 después de que Vinicius señalara a un aficionado de la grada ché por algún insulto racista. Posteriormente, en el minuto 96, Vinicius fue expulsado tras una tangana entre los jugadores y un manotazo que le soltó a Hugo Duro. De Burgos Bengoetxea le expulsó tras revisar la imágenes en el VAR. Después, mientras se marchaba del césped de Mestalla, dedicó un gesto en repetidas ocasiones a la afición del Valencia de que iban a descender a Segunda División; lo que formó otra tangana.

Según contó Manolo Lama en Tiempo de Juego, el seguidor del Valencia le dijo 'mono, mono' y, posteriormente, le imitaron una decena de aficionados. Lo que recoge la cámara del Golazo de Gol es que el estadio no siguió ese insulto y lo que esstuvo gritando durante el partido a Vinicius fue 'tonto, tonto'.





Hugo Ballester informó en Tiempo de Juego que la Policía identificó y expulsó del estadio al seguidor que señaló Vinicius como principal protagonista en los insultos contra él. Además, la Policía también está investigando al resto de seguidores que continuaron con los insultos racistas desde la grada de animación.

Segunda publicación de Instagram

Vinicius puso una segunda publicación en su Instagram para condenar esos insultos racistas sufridos y avisando de la imagen que hay en Brasil de España:

"No era la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan. Lo siento. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi, hoy es de los racistas. Una hermosa nación, que me acogió y a la que amo, pero que accedió a exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y desafortunadamente, para todo lo que sucede cada semana, no tengo defensa. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte y llegaré hasta el final contra los racistas. Aunque sea lejos de aquí".

