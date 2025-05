Paco González, contundente con el tuit del Sevilla alegrándose por Enzo Maresca: "Ante la duda..."

Uno de los primeros clubes en felicitar al Chelsea por su victoria frente al Betis en la final de la Conference League fue el Sevilla.

El club hispalense utilizó sus redes sociales para dar la enhorabuena "a nuestro querido Enzo Maresca por su primer título europeo como técnico". Lo hizo retuiteando el mensaje del Chelsea de 'European Winners'.

La reacción inmediata en El Partidazo de COPE tras contar Juanma Castaño la noticia fue Paco González: "Pues a mí me parece que, ante la duda, si puedes ser señor, es mejor ser señor", criticó.

Manolo Lama, sin quitarle razón a Paco González, comentó que "hay que entender lo que es Sevilla". Para Lama la rivalidad entre Betis y Sevilla es diferente a rivalidades como entre Real Madrid y Atlético, Real Madrid y Barcelona o Barcelona y Espanyol, como proponía González.

"Esto no es igual", le indicaba Lama: "En Sevilla mañana jueves, los bares, oficinas… Esto es una guasa y la guasa tiene muy mala uva. A veces te toca reírte y a veces se ríen otros. Pero es así".

CORDONPRESS Enzo Maresca, entrenador del Chelsea, junto al trofeo de la Conference League

A Lama no le sorprendió esa felicitación del Sevilla en redes sociales: "No me esperaba menos del Sevilla que dijera esto". Por eso, para Lama, "aquí lo del señorío, en un Sevilla-Betis, perdona que te diga".

Paco González replicó rápidamente indicando que "señorío es no poner el tuit, no alegrarse. ¿O tú crees que los del Atlético no estaban alegres cuando el Arsenal echó al Madrid? Seguro, pero no dicen 'Felicitamos al jugador Thomas por la victoria del Arsenal'".

Elías Israel también compartió la idea de que el pique, "visto desde fuera, a nivel mundial, tiene poca clase", sentenció.

Enzo Maresca fue, primero, jugador del Sevilla, donde llegó procedente de la Juventus para jugar desde 2005 hasta 2009, antes de fichar por Olympiacos. En esas cuatro temporadas, ganó dos Europas League, una Copa del Rey, una Supercopa de España y una Supercopa de Europa. Después, regresó como segundo entrenador del equipo en la temporada 2017-2018, donde estuvo bajo la batuta de Vicenzo Montella y Joaquín Caparrós.