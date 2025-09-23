Nacho Peña, tertuliano de El Partidazo de COPE: "Ficharía antes a Dembélé que a Lamine Yamal, el Balón de Oro ha hecho justicia"

El alegato de Nacho Peña en El Partidazo de COPE en favor de Ousmane Dembélé ante Lamine Yamal en el Balón de Oro

La noche del Balón de Oro ha traído cola y ha encendido el debate en el plató de El Partidazo de COPE con Juanma Castaño. El tertuliano Nacho Peña ha soltado una de las afirmaciones más contundentes de la noche, generando un intenso intercambio de opiniones. "Ficharía antes a Dembélé que a Lamine Yamal, el Balón de Oro ha hecho justicia", ha sentenciado Peña, defendiendo la victoria del jugador francés en la gala celebrada en París .

La afirmación, contundente y sin rodeos, ha llegado cuando se le ha preguntado a qué jugador se llevaría a su equipo. Sin dudarlo, ha elegido al actual Balón de Oro, Ousmane Dembélé, por delante de la joven promesa del FC Barcelona, Lamine Yamal. "Sí, Dembélé por delante de Lamine Yamal", ha reiterado ante la sorpresa de otros colaboradores, provocando un debate sobre la gestión de talento en el club azulgrana y el mérito del galardón.

EFE El jugador del Paris Saint-Germain Ousmane Dembele (izq.) en el escenario con su madre Fatimata Dembele mientras acepta el trofeo del Balón de Oro masculino durante la ceremonia del Balón de Oro 2025 en el Théâtre du Chatelet.

Una "justicia absoluta"

Para Nacho Peña, la victoria del extremo del PSG es incuestionable y la ha calificado como una "sensación de justicia absoluta". Ha argumentado su postura basándose en los logros colectivos e individuales del jugador: "Ha ganado un futbolista que juega en un equipo que se ha llevado cinco títulos, que ha arrasado a nivel grupal y luego un futbolista que a nivel estadísticas, pues ha marcado 35 goles, ha dado 14 asistencias". La elección de Dembélé ha dejado a otros jugadores como Pedri, Vinicius o Fabián Ruiz en posiciones inferiores .

El tertuliano también ha tenido palabras para el FC Barcelona, club donde Dembélé jugó durante seis temporadas con un rendimiento irregular. "Si yo fuera el Fútbol Club Barcelona, hoy estaría muy contento porque tengo a Lamine Yamal [...] pero estaría frustrado también, porque tuve 6 años en mi plantilla a un chico al que no supe ni cuidar, ni valorar, ni promocionar y hoy se ha llevado el balón de oro", ha comentado. Sin embargo, otros tertulianos han recordado que "si no triunfó también será culpa de él, no solo del Barça", una visión que también compartió Dani Senabre al analizar la calidad del francés .

EFE El jugador del Barcelona Lamine Yamal llega a la ceremonia del Balón de Oro 2025 en el Teatro del Châtelet de París.

¿Titular en el Real Madrid?

La discusión ha subido de tono cuando se le ha preguntado a Peña si Dembélé sería titular en el Real Madrid. "Hoy sí", ha respondido sin titubeos. Ante la pregunta de a quién sentaría, ha explicado que "le pondría por la derecha. O más tanto uno o Brahim, jugaría por la derecha, claro". Esta afirmación ha sido recibida con escepticismo por parte de otros miembros de la tertulia.

Nacho Peña también ha comparado la actitud de Lamine Yamal con la de Vinicius el año anterior. "Lamine Yamal ha ido a París a aplaudir al campeón, a Dembélé. Vinicius se escondió", ha señalado, destacando el gesto del joven jugador del Barça. La valoración de Yamal como segundo en la votación ha sido uno de los temas más comentados, tal y como desveló Alfredo Relaño al explicar sus votos .

Elogios a Luis Enrique

Finalmente, la conversación ha derivado hacia la figura de Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain. Peña ha elogiado al técnico asturiano, asegurando que el equipo parisino es mejor sin Mbappé "porque tiene a un entrenador que ha conseguido crear un grupo por encima de las estrellas". Estas palabras han chocado con el recuerdo de otros colaboradores, que le han recordado a Peña sus críticas pasadas a Luis Enrique como seleccionador: "Era un inútil cuando era seleccionador y ahora es un fenómeno".