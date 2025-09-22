Alfredo Relaño desvela sus votos para el Balón de Oro: "Voté a Lamine Yamal porque me parece que es el más brujo"

El periodista Alfredo Relaño, el único representante español con derecho a voto en el Balón de Oro, ha desvelado su elección para el galardón en el programa El Partidazo de COPE, dirigido por Juanma Castaño. Relaño compartió su podio con los oyentes de El Partidazo de COPE "aunque la revista prefiere mantener el secreto hasta que se publique en su revista" y reveló que el primer puesto fue para el joven talento del FC Barcelona, Lamine Yamal.

El podio de Relaño coincide en nombres con el resultado final, pero no en el orden. "Yo voté a Lamine el primero", ha confesado el periodista, situando al extremo azulgrana por delante de Vitinha y Dembélé. Su lista de cinco mejores jugadores la completan Salah, en cuarta posición, y Raphinha, en el quinto lugar.

Relaño ha justificado su decisión basándose en los criterios que prioriza para la votación: la actuación individual durante la temporada y la capacidad para hacer cosas imprevistas e impactantes. En ese sentido, considera que el joven jugador del Barça es superior. "Me parece más brujo, por así decir, me gusta más", ha afirmado Relaño para explicar por qué cree que "ahí Lamine gana".

El hándicap de los títulos

El periodista también ha reconocido el principal hándicap de Lamine Yamal en esta carrera: la falta de títulos importantes. Relaño ha señalado que el Barça no ha llegado a los tramos altos de la Champions y tampoco ha participado en el Mundial de Clubes. Esta circunstancia, según él, le ha restado una "posibilidad de exposición que es importante, porque lo que más se ve de todos estos jugadores son los partidos gordos, gordos, gordos", como las fases finales de la Champions o los torneos de selecciones. En su opinión, "ahí le faltó, en el último mes dio una ventaja a todos los demás, era inevitable".