Pedri se queda fuera del top-10 del Balón de Oro; Vini baja puestos y Fabián Ruiz se queda 24º

Puestos del 11 al 20 en la lista del Balón de Oro 2025

El brasileño Vinicius Junior y el inglés Jude Bellingham, jugadores del Real Madrid que el año pasado fueron segundo y tercero en el Balón de Oro tras el español Rodri Hernández (Manchester City), han 'caído' este año a las posiciones decimosexta y vigésima tercera, respectivamente, mientras que el barcelonista Pedri González ocupa la undécima posición.

Según la relación que va publicándose por la organización del acto, que se celebrará esta noche en el teatro Chatelet de París, Vinicius y Bellingham no logran entrar ni siquiera en el 'top 15' de la campaña 2024-2025.

El undécimo puesto, el más alto dado a conocer hasta el momento, es Pedri, que precede al georgiano Khvicha Kvaratskhelia (PSG), al inglés Harry Kane (Bayern Múnich), al francés Desire Doué (PSG) y al sueco Viktor Gyokeres (Sporting Lisboa/Arsenal).

Tras Vinicius se encuentran el polaco Robert Lewandowski (Barcelona), el escocés Scott McTominay (Nápoles), el portugués Joao Neves (PSG) y el argentino Lautaro Martínez (Inter Milán), vigésimo, en tanto que el español Fabián Ruiz (PSG) es vigésimo cuarto, el noruego Erling Haaland (Manchester City) vigésimo sexto y el alemán Florian Wirtz, uno de los grandes traspasos de este verano con su fichaje por el Liverpool, es vigésimo noveno.