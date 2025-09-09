Montse Tomé, en El Partidazo de COPE: "El de la selección es un vestuario especial"

Juanma Castaño entrevistó a la ex seleccionadora Montse Tomé, para hablar de su despido hace un mes, tras acabar segunda en el Europeo, perdiendo en los penaltis ante Inglaterra: “El final lo hubiera hecho de otra manera. Tuve opciones antes de la Eurocopa pero como no esperaba este final, me tocó organizarme de otra manera. Tengo muchas ganas de entrenar y toca pensar en el futuro; han sido siete años difíciles”.

Sobre si sabe quién le ha echado reconoce que “no lo sé. Puedo pensar que a algunas personas le gustaba más y a otra menos. Con Louzán siempre he tenido una grandísima relación, siempre me ha transmitido cercanía, continuidad y confianza; siempre he sentido apoyo por su parte”.

Juanma le dijo que los motivos pueden ser los JJOO o la relación con Rubiales y Vilda: “La relación con ellos son diferentes, yo he continuado estos dos años ejerciendo lo que yo siento. Si las personas que han entrado ahora, valoran eso, yo no lo sé. En cuanto a lo deportivo, es verdad que entramos con una ola extra deportiva difícil de gestionar. En estos siete años, la Eurocopa es la que hemos podido disfrutar más del fútbol”.

Montse explicó la relación con las futbolistas: “No me fijo en si publican el apoyo; he recibido muchos mensajes. Con todas las futbolistas he mantenido una relación muy profesional y nuestro trabajo ha sido ayudarlas. Es un vestuario especial pero hemos estado a gusto. He tenido que tomar decisiones con alguna jugadora que ha podido gustar menos pero lo he hecho pensando en el equipo”. Sobre si ellas han tenido que ver con la decisión de destituirla dijo que “Si queremos ir a un fútbol femenino profesional, ellas no tienen que tomar la decisión. No pienso que los dirigentes que tenemos puedan obrar así. Hemos conseguido un vestuario unido. Habíamos logrado que pudiéramos mirarnos todas y luchar juntas; veías el feeling del equipo. Lograr la unión ha sido una grandísima victoria”.