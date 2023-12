Maldini sentencia quién será mejor entre Endrick y Vitor Roque, futuro de Real Madrid y Barça: "Más talento"

El próximo partido oficial que dispute Vitor Roqueya será con la camiseta del FC Barcelona. Al finalizar su último partido con Athletico Paranaense, en una jornada cargada de emociones, la joven estrella no pudo contener su entusiasmo al hablar de su próxima llegada a Can Barça, dejando un mensaje que llena de ilusión a los culés: "Estoy feliz de hacer realidad mi sueño e ir a Europa. He estado siguiendo al Barça desde pequeño y espero llegar preparado". Sobre cómo llega habló Juanma Castaño con Julio Maldonado 'Maldini' en El Partidazo de COPE.

Audio





El joven jugador brasileño firmó con la entidad azulgrana para las próximas siete temporadas, hasta el 30 de junio del 2031, haciendo oficial su llegada a partir del 1 de enero de 2024. El Barça desembolsa en su traspaso 30 millones de euros, que podrá realizar en pagos diferidos durante las próximas cuatro temporadas, y se ha fijado que los variables, si se cumplen todos los objetivos individuales y colectivos, alcancen los 31 millones de euros. Vitor Roque podría disputar su primer partido oficial con la camiseta culé el jueves 4 de enero, cuando el equipo de Xavi Hernández visitará Las Palmas.

Vitor Roque

Futbolísticamente, se trata de un delantero centro de formación, pero sus 1,72 metros de pura movilidad le permiten poder caer a ambos lados si así lo requiere el partido. Destaca por su capacidad de asociación, la velocidad de movimientos y de arranque y por su buena relación con el gol. Con tan sólo 18 años acumula ya casi 50 partidos de Liga. Seis fueron con el Cruzeiro, cuando debutó con 16 años en la Serie B, la segunda división. Hace poco más de un año, el Athletico Paranaense decidió apostar por él para que diera el salto a la Serie A y a un equipo de Copa Libertadores.

Además, todos los focos le apuntaron a principios de este año con la disputa del Sudamericano Sub-20. Como delantero y pieza clave de la selección brasileña contribuyó a que la Canarinha ganara el torneo y el nuevo jugador azulgrana se erigió, con seis tantos, en el máximo goleador del torneo. La voluntad del delantero, su familia y su agente André Cury han prevalecido. El joven ariete, que va para figura planetaria, quería vestirse de azulgrana y lo logrará en los primeros días de 2024. 'Maldini' explica lo que viene con este jugador.

"Más talento"

"¿A quién se te parece Vitor Roque?", pregunta Juanma Castaño a Julio Maldonado 'Maldini', "es difícil, tiene cosas del Kun Agüero, sin ser tan técnico como el Kun Agüero, pero esa forma de arrancar, ese tren inferior... Tiene cositas del Kun, pero a mí me parece que el Kun, lo que yo le he visto, era incluso de más talento todavía". El especialista en fútbol internacional destaca que hizo un Sudamericano Sub-20 impresionante, jugando con chicos de su edad, pues era muy superior a los demás, con bastante gol": "Ha hecho una buena temporada, no ha sido el máximo goleador, pero ha hecho una buena temporada".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Entonces, Juanma Castaño hizo la pregunta del millón: "¿Quién es mejor, Vitor Roque o Endrick?". "Endrick es más joven, siendo los dos muy jóvenes", comienza 'Maldini', "yo creo, habiendo visto bastante a los dos, me parece que tiene más futuro dentro del máximo nivel, Endrick, me parece que tiene algo más": "Parece que tiene más talento, que va a hacer cosas más espectaculares... A mí me impresiona más ver jugar a Endrick que a Vitor Roque, siendo Vitor Roque muy bueno". Los veremos a los dos en teoría de momento uno y luego ya a partir del año que viene se supone que al otro.