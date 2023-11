Maldini explica a quién se parecería más un Real Madrid de Xabi Alonso: ¿A Pep Guardiola o a José Mourinho?

Una de las figuras más destacadas en el fútbol de esta temporada está siendo Xabi Alonso. El de Tolosa está haciendo volar a su Bayer Leverkusen y acaba de firmar el récord del mejor arranque de la historia de la Bundesliga. Ha sumado 34 puntos en las doce primeras jornadas de liga, algo nunca visto. Además, no ha perdido ningún partido en todas las competiciones. Ha ganado 17 y ha empatado 1. En España ya se le está empezando a emparejar a los dos equipos en los que jugó en Primera División: Real Madrid y Real Sociedad. Julio Maldonado 'Maldini' analizó el secreto de su éxito en El Partidazo de COPE.

Audio





En Alemania, el vasco está impresionando desde su llegada al rescate de un equipo que ocupaba la penúltima posición de la Bundesliga a principios de octubre de 2022, en su primera experiencia a las riendas de un equipo de un gran campeonato europeo. Sus inicios como entrenador no han pasado desapercibidos y los rumores le sitúan como uno de los candidatos a suceder al propio Carlo Ancelotti en el Real Madrid. De él se llevó su modelo de abordar a su grupo en términos de gestión humana. Pero, ¿qué hay de esas posibilidades de recalar en Chamartín?

Un Real Madrid de Xabi Alonso

Este lunes, Miguel Ángel Díaz informó en El Partidazo de COPE que el italiano quiere continuar y confía en renovar, a pesar de los rumores que le sitúan al frente de la selección brasileña. Pero el periodista también descubrió que aún no se han sentado con Carlo Ancelotti para hablar de su futuro. El 1 de enero de 2024, en poco más de un mes, será libre para negociar con cualquier club. El transalpino acaba contrato el 30 de junio y espera que el club le comunique algo antes de acabar el año, ya que el Real Madrid suele esperar al final de la temporada para valorarla.





La famosa opción de la selección sudamericana parecía cerrada, pero el italiano parece dar prioridad a lo que quiera la entidad de Chamartín de él. En cualquier caso, en el mismo programa Arancha Rodríguez reveló que no es su única carta en la mano. "La oferta de Brasil no es la única que tiene". El revuelo que se produjo en El Partidazo de COPE fue inmediato. Juanma Castaño y los tertulianos comenzaron a hacer preguntas para saber más sobre el equipo que estaba detrás de ese interés. Además, antes de sentar a Xabi Alonso en ese banquillo, habría que saber su situación.

¿A Pep Guardiola o a José Mourinho?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"¿Xabi Alonso? Puede ser un futuro entrenador del Real Madrid, sin duda. Él puede hacer este trabajo, tiene todas las cualidades para ser un buen entrenador. Me gusta él y cómo entrena a su equipo. Es uno de los entrenadores que más me gustan", dijo Carlo Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido de hoy contra el Cádiz. El vasco renovó este pasado verano hasta 2026, aunque se ha dejado caer que en ese contrato puede existir una cláusula liberatoria. Fernando Carro, CEO del Bayer Leverkusen, desmintió en TalkSport esta información, aunque dejó una coletilla: "No, pero no necesitas una cláusula".





Mientras las especulaciones crecen, Juanma Castaño prefirió saber más sobre esos secretos que han puesto a Xabi Alonso en el centro de la diana por su trabajo. Para ello, recurrió a la mejor fuente, que es Julio Maldonado 'Maldini'. El presentador de El Partidazo de COPE quiso saber más sobre esas influencias que tiene el tolosarra, que ha pasado por varios de los equipos más importantes del mundo, así como por las manos de los entrenadores que más éxitos han logrado. El especialista en fútbol internacional señaló a quién se parece más, a Pep Guardiola o a Carlo Ancelotti.