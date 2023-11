El Real Madrid aún no se ha sentado con Ancelotti para hablar de su futuro

El 1 de enero de 2024, en poco más de un mes, Carlo Ancelotti será libre para negociar con cualquier club. El italiano acaba contrato el 30 de junio y, según ha informado Miguel Ángel Díaz en El Partidazo de COPE, el Real Madrid todavía no se ha sentado con él para hablar de una posible renovación.

Ancelotti tiene claro que su prioridad es continuar en el banquillo del Real Madrid y confía en renovar su contrato, a pesar de los rumores que le sitúan al frente de la selección brasileña. El italiano espera que el club le comunique algo antes de acabar el año.

El Real Madrid suele esperar al final de la temporada para valorarla en cuanto a títulos y, a partir de ahí, tomar una decisión. Fue lo que sucedió la pasada temporada, cuando Ancelotti fue renovado a pesar de haber ganado solo la Copa del Rey, y el italiano cumplió su tercer año como entrenador del equipo blanco.

La selección brasileña espera a Ancelotti

Arancha Rodríguez informó que Ancelotti solo tiene un compromiso con la canarinha de que, si no renueva su contrato con el Real Madrid en 2024, dirigirá a Brasil en la Copa América 2024, pero no está firmado.

En verano, el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ednaldo Rodrigues, confirmó en Globoesporte que el entrenador del Real Madrid asumirá el cargo en la Copa América 2024 y dirigirá a la selección en el ciclo hasta el Mundial 2026. En ese momento, también confirmó a Fernando Diniz al frente de la canarinha hasta el verano de 2024.

Carlo Ancelotti, durante la rueda de prensa previa al Braga - Real Madrid.





El que más claro habló sobre el futuro de Ancelotti fue Paolo Andrei, rector de la Universidad de Parma, que aseguró que Ancelotti sería en 2024 el técnico de Brasil, en el homenaje que recibió el entrenador del Real Madrid. En octubre, Ancelotti era investido doctor 'honoris causa' por la Universidad de Parma y en ese acto su rector sorprendía dando por hecho el fichaje por la selección. A pesar de estas palabras, Ancelotti nunca ha dicho nada sobre su futuro y, cuando se le ha preguntado, siempre ha querido remarcar lo feliz que es en Madrid.

¿Dudas en el Real Madrid?

A 27 de noviembre, el Real Madrid no ha dicho nada sobre el futuro de Carlo Ancelotti. Tras la derrota en Liga ante el Atlético de Madrid, el italiano fue muy cuestionado por los errores tácticos en ese partido, que perdieron los blancos 3-1 y que muchos seguidores criticaron por poner a Rodrygo como único nueve, con Joselu en el banquillo, y alinear a Kroos y Modric de inicio. El croata fue cambiado en el descanso del partido. Ancelotti respondió a estas críticas afirmando que es algo normal de su puesto: "La crítica es parte del trabajo de entrenador, de mi cargo, porque cuando eres entrenador del Real Madrid y las cosas no salen bien, es normal que salgan críticas. No me afecta".

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid.





En ese momento, Paco González destacó en El Partidazo de COPE que el problema no era el preacuerdo. El problema podía ser que si la imagen del Metropolitano se repetía en más partidos a lo largo de la temporada, Florentino Pérez sí podía decidir prescindir de sus servicios antes del final de temporada.

Después de esa derrota, la única de la temporada hasta este momento, el Real Madrid lo ha ganado todo, salvo dos empates. Y este lunes, los blancos conseguían volver al liderato, aprovechando el empate del Girona ante el Athletic, y aventajar en cuatro puntos al Barcelona. Ahora mismo, no parece haber dudas sobre el futuro del italiano, pero es extraño que estemos ya tan cerca del final de año y siga sin haber un contacto con él para renovar su contrato.