Lo que le están demostrando a Juanma Castaño las ruedas de prensa de Xabi Alonso: "No tenía yo mucha fe"

El técnico de Tolosa Xabi Alonso está ante sus primeros días como técnico del primer equipo del Real Madrid después de que fuera presentado el pasado 26 de mayo, tras abandonar también el Bayer Leverkusen.

realmadrid.com Xabi Alonso, presentado como nuevo entrenador del Real Madrid

ataque de laporta

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha reivindicado durante las últimas horas el sentimiento de "libertad" que encarna el club azulgrana en contraposición del de "poder" que, en su opinión, representa el Real Madrid, club al que tiene "un respeto institucional máximo".

"El Real Madrid y el Barça tenemos sentimientos diferentes. Ellos tienen el sentimiento del poder y nosotros tenemos el sentimiento de la libertad. Y eso marca la diferencia entre el Barça y el Madrid. Nos retro-alimentamos porque esta rivalidad es buena y tenemos un respeto institucional máximo", ha argumentado.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Joan Laporta, presidente del Barcelona

En este sentido, ha señalado que ambos clubes tienen "modelos diferentes", en el que el Barça se nutre del fútbol formativo con "talento de fuera", mientras que la entidad blanca "es más de fichar jugadores de gran calidad" en el mercado.

Laporta defendió que el Barça es "más que un club" que debe seguir siendo "propiedad de sus socios" y ha criticado las voces que frecuentemente hablan de la posibilidad de que la entidad se convierta en una sociedad anónima deportiva.

respuesta de xabi alonso

Xabi Alonso, en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Red Bull Salzburgo, respondió al presidente Laporta.

"Me imagino en el contexto que lo habrá dicho. Nosotros tenemos sentimiento de libertad y democracia, y me imagino que ellos también tienen algo de poder. Esto va por los dos lados", dijo Xabi Alonso.

la opinión de juanma castaño

El director y presentador de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, se mostró sorprendido favorablemente por las ruedas de prensa de Xabi Alonso en estos primeros días: "No tenía yo mucha fe en las ruedas de prensa".

Juanma aplaude sus palabras "en varios temas" con "contundencia y breve". Sin embargo, Juanma se volvió a mostrar crítico por la política de comunicación del Real Madrid: "Sabe que no hay nadie en el club que vaya a responder. No hay ninguna figura en el Real Madrid, más allá del entrenador que sea capaz de responder a Laporta. Sigo diciendo que hace falta una figura que responda a Laporta, no es el entrenador del primer equipo quien responda a Laporta. Tiene que haber una lucha de igual a igual".

EFE Florentino Pérez y Joan Laporta

