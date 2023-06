Las preguntas de Manolo Lama sobre la llegada de Gundogan al Barça: "Viene del Manchester City"

Es el nombre del día en 'El Partidazo de COPE'. Ilkay Gundogan va a ser nuevo jugador del FC Barcelona. A la espera de confirmar el fichaje de Íñigo Martínez, sería la segunda contratación del equipo culé. El alemán, una de las peticiones de Xavi para reforzar el centro del campo y poder dar un salto de calidad en la plantilla, firmará por dos temporadas, más una tercera opcional. Después de someterse a una revisión médica en Múnich, ha renunciado a las astronómicas ofertas de Manchester City, Arsenal y Arabia para vestir de azulgrana. Algo que provoca dudas a Manolo Lama.

El alemán ha pedido garantías de que puede ser inscrito en LaLiga como nuevo jugador azulgrana, algo que el Barça le ha dado por escrito dado que en el club consideran que no habrá problemas para hacerlo y que tiene garantías dado que el plan de viabilidad ya contemplaba el fichaje de jugadores con fichas como la que cobrará. Manolo Lama recordó en 'El Partidazo de COPE' la situación económica que experimenta el club. Según se apunta, Gundogan pasará a cobrar nueve millones de euros brutos en el FC Barcelona, si bien es cierto que las cifras de su contrato todavía no son oficiales.

La semana pasada el futbolista estaba más cerca de permanecer en Mánchester, aunque se encontraba a la espera del futuro de Bernardo Silva. La última intentona del City para renovarle ha sido en vano, sobre todo porque tan sólo le ofrecían 1+1 temporadas. La mejora no ha convencido al futbolista de 32 años. La realidad también es que el Barça continúa trabajando para encontrar un mediocentro defensivo, además de un lateral derecho. Pero si no venden, por mucho fichaje que hagan, no habrá posibilidad de que vistan las camisetas azulgranas en La Liga como recordó Pedro Morata.

El FC Barcelona no pagará traspaso por Gundogan, que llega gratis y acepta ajustarse el salario al ser consciente de la dura realidad económica que atraviesa el club. El Barça está a la espera de que envíe un mensaje de despedida a los fans del Manchester City para poder hacer oficial su fichaje, dado que ha atendido esta petición del internacional alemán. A pesar de todo, Manolo Lama se hace varias preguntas sobre todo lo que rodea a esta contratación que no terminan de cuadrarle y que compartió con los diferentes tertulianos de 'El Partidazo de COPE'.

