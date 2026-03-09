Joan Laporta: "Víctor Font ha utilizado a Xavi para dividir al barcelonismo y para hacer daño, pero no les ha salido bien"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha reaccionado con dureza a las recientes intervenciones mediáticas de Xavi Hernández. En una entrevista en El Partidazo de COPE, Laporta ha ofrecido su versión sobre la polémica salida del técnico y ha defendido a ultranza el cambio de rumbo con la llegada de Hansi Flick.

Duras acusaciones a Xavi

Laporta ha asegurado que detrás de las palabras de Xavi se percibía "tanta la intencionalidad de hacer daño". El presidente azulgrana considera que el exentrenador fue instrumentalizado y lamenta profundamente el papel que jugó. "Lo que más me duele es que haya utilizado a una leyenda del barcelonismo para ir a hacer daño, para dividir al barcelonismo", ha sentenciado.

Una decisión "dolorosa" pero acertada

El máximo dirigente del club ha calificado el cese de Xavi como una "decisión dolorosa", pero se ha mostrado convencido de su acierto. "Suerte que prescindimos de sus servicios, porque los hechos son muy contundentes", ha afirmado, argumentando que la destitución se basó en que el proyecto "no funcionaba".

Joan Laporta con Juanma Castaño durante su entrevista en El Partidazo de COPE

Para Laporta, la prueba definitiva del acierto en su decisión está en los resultados. Ha sido tajante al comparar el rendimiento del equipo antes y ahora: "Con él, prácticamente el mismo equipo, con Xavi perdíamos, y con Flick estamos ganando". El presidente ha explicado que en ese momento vio claro que "la dinámica de Xavi era perdedora y la de Flick es ganadora".

El club, por encima de las leyendas

Finalmente, Joan Laporta ha justificado sus decisiones, por muy difíciles que sean, apelando al bien de la entidad. Ha recordado que el club siempre debe prevalecer sobre cualquier figura individual: "Se ha de poner siempre el club por encima de leyendas del barcelonismo, de entrenadores, de jugadores, de presidentes y de directivos".

CHINE NOUVELLE/SIPA / Cordon Press Xavi Hernández dejó de ser entrenador del Barcelona en 2024.

